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Одна компания пополнила финансовый рынок Украины, – Нацбанк

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Одна компания пополнила финансовый рынок Украины, – Нацбанк

Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО "ФК "Мадрид".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что соответствующее решение было принято 19 августа.

Кроме того, компания получила три лицензии на предоставление финансовых услуг – на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, на предоставление услуг по финансовому лизингу и на услуги по факторингу.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Нацбанк


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