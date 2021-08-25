Суд в США приостановил рассмотрение иска "Приватбанка" к Коломойскому (обновлено)

Канцлерский Суд штата Делавэр 23 августа отклонил ходатайство бывших собственников "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова о прекращении рассмотрения дела по иску банка о взыскании убытков, нанесенных до его национализации в конце 2016 года, в связи с тем, что дело якобы рассматривается судами Украины. Однако американский суд приостановил рассмотрение дела до вынесения вердиктов украинских судов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Согласно решению, Канцлерский Суд штата Делавэр (США) продолжит рассмотрение дела №2019-0377-JRS по гражданскому иску АО КБ "Приватбанк" против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц о, среди прочего, взыскании убытков, причиненными ответчиками банка до его национализации в декабре 2016 года", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что суд удовлетворил ходатайство "Приватбанка" и вынес приказ о сохранении активов (status quo order), которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами ответчиков в США.

По словам суда, этот приказ является "гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более $600 млн, возмещение которых он требует в рамках этого производства". Одновременно, суд удовлетворил ходатайство ответчиков и приостановил производство по отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по существу.

В то же время суд удовлетворил ходатайство бывших собственников "Приватбанка" о приостановке рассмотрения инициированного банком судебного спора до вынесения украинскими судами решений по делу о законности его национализации и по спорам национализированного "Приватбанка" с заемщиками, передает Интерфакс-Украина.

"По многочисленным практическим соображениям следует приостановить рассмотрение дела до принятия решения по спорам с заемщиками и о законности национализации. Прежде всего, переводы украинских улик и законов будут сопряжены со значительными расходами. Учитывая размах этого дела, время и ресурсы, необходимые для этого, будут значительными", – отмечается в решении суда о необходимости дождаться вердикта украинских судов.

Указывается, что поскольку американскому суду для вынесения решения необходимо будет перевести объемные кредитные документы, внутренние записи украинского банка, касающиеся одобрения этих кредитов, переписку между украинскими членами "теневого банка", между сотрудниками банка и слова свидетелей предполагаемых событий, которые, скорее всего, будут говорить на украинском или греческом языке, этот процесс будет "обременительным, неэффективным и чрезвычайно сложным".

В части дела о национализации в меморандуме Канцлерского суда говорится, что этот спор фактически рассматривается на уровне Конституционного суда Украины, куда подано представление о незаконности "анти-Коломойского закона".

Что касается споров национализированного "Приватбанка" с заемщиками о кредитах, средства которых, по мнению банка, использовались для отмывания в США, то в меморандуме приводятся примеры погашения таких кредитов, в частности, Никопольским заводом ферросплавов (НЗФ).

Как сообщалось, ранее в "Приватбанке" заявляли, что юристы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова используют решения украинских судов для защиты в процессе по иску государственного банка в США. В частности, юристы Коломойского получили решения украинских судов о признании прекращенными обязательств ряда своих предприятий перед "Приватбанком". До национализации "Приватбанка" Никопольский завод ферросплавов выступил поручителем по кредиту рефинансирования, который Нацбанк выдал "Приватбанку". Завод также фигурировал в схемах вывода средств из банка.

Напомним, государственный "Приватбанк" в мае 2019 года подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому. Сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, составляет около $750 млн.

Банк утверждает, что бывшие владельцы выведенные из "Приватбанка" деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас), а также в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там крупнейшими владельцами недвижимости.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.