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Минфин спрогнозировал перевыполнение бюджета по доходам в 2021 году

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Минфин спрогнозировал перевыполнение бюджета по доходам в 2021 году

Министр финансов Сергей Марченко ожидает перевыполнения бюджета по доходам в 2021 году.

По его словам, вопрос состоит в том, что парламент уже несколько раз вносил изменения в бюджет на 2021 год на 13 млрд грн и почти на 9 млрд грн, передает Интерфак-Украина.

При этом Маченко добавил, что с министерством эти изменения согласованы.

"Из-за того, что у нас технически возникло перевыполнение доходов и недовыполнение заимствований, было несколько протокольных решений правительства, чтобы переформатировать роспись на предмет того, чтобы за счет доходов профинансировать расходы, финансирование которых ожидалось за счет заимствований. У нас увеличивалась роспись на эти периоды по доходам", – пояснил министр финансов.

Напомним, что по итогам 2020 года в государственный бюджет Украины поступило 1,076 трлн грн доходов. Это на 54 млрд грн больше, чем планировалось после апрельского пересмотра основного финансового документа.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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