Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки превысил 617 миллионов

По состоянию на 25 августа 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 730 кредитных договоров на общую сумму 617,51 млн грн, как на первичном (23,26%), так и вторичном (76,74%) рынках.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Всего в уполномоченные банки поступило 1 095 заявок на участие в программе на общую сумму 943,85 млн грн, из которых 22,32% составляет первичный рынок и 77,68% – вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

Киев (33,2%);

Киевская область (30,8%);

Харьковская область (6,3%);

Львовская область (5,8%);

Ривненская область (4,3%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

+5% - количества кредитов и +5% - суммы кредитов;

+5% - количества заявок и +4% - суммы заявок.

Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года.