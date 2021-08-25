Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки превысил 617 миллионов
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По состоянию на 25 августа 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 730 кредитных договоров на общую сумму 617,51 млн грн, как на первичном (23,26%), так и вторичном (76,74%) рынках.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Всего в уполномоченные банки поступило 1 095 заявок на участие в программе на общую сумму 943,85 млн грн, из которых 22,32% составляет первичный рынок и 77,68% – вторичный.
В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:
- Киев (33,2%);
- Киевская область (30,8%);
- Харьковская область (6,3%);
- Львовская область (5,8%);
- Ривненская область (4,3%).
Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:
- +5% - количества кредитов и +5% - суммы кредитов;
- +5% - количества заявок и +4% - суммы заявок.
Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года.
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