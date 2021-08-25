Марченко допустил продление программы МВФ для Украины еще на полгода

Министр финансов Сергей Марченко допускает продление текущей 18-месячной программы stand-by с Международным валютным фондом еще на полгода.

По его словам, окончательного решения пока нет, передает Интерфакс-Украина.

"Это обсуждается, однако окончательного решения еще нет. То есть продление программы stand-by на полгода возможно. Но говорить о таком продлении пока рано", – сказал Марченко в интервью агентству, добавив, что соответствующее решение должно быть согласовано с партнерами.

Министр финансов также напомнил, что Украина ожидает миссию Фонда в сентябре.

"Состоялся разговор президента Украины с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Это была инициатива исполнительного директора относительно приезда этой миссии. Ожидаем миссию в сентябре, как это и было сказано", – сказал Марченко.

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Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.