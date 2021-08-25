Кабмин передал в управление "Нафтогазу" арестованное имущество ТЭЦ Дубневичей

Кабинет министров согласился с предложением АРМА и Министерства энергетики о передаче в управление ООО "Нафтогаз Тепло" арестованного имущества единых имущественных комплексов Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области и принял соответствующее распоряжение.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Отмечается, что такое решение позволит обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле, в частности, позволит избежать возникновение чрезвычайных ситуаций и сбоев в тепло-, энерго- и электроснабжении указанных населенных пунктов.

"Согласно тексту распоряжения, на АРМА возлагается обязанность обеспечить передачу активов ООО "Нафтогаз Тепло" в соответствии с актами приема-передачи на период до устранения риска прерывания функционирования обеих ТЭЦ. В то же время ООО "Нафтогаз Тепло", Министерство энергетики, Министерство развития громад и территорий, а также Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), должны принять все необходимые меры в пределах своей компетенции для предотвращения возникновения указанных рисков", – говорится в сообщении.

В Нацагентстве подчеркнули, что решение Кабмина принято в рамках особенного порядка отбора управителей для стратегических и социально важных активов, который применяется в особенных случаях и дает возможность наиболее эффективным госкомпаниям на законных основаниях и в кратчайшие сроки наладить управление объектами критической инфраструктуры.

По словам руководителя АРМА Дмитрия Жоравовича, распоряжение правительства решает два стратегических вопроса.

"Во-первых, это важное предусловие для успешного прохождения отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле. Во-вторых, наконец-то появится практически апробированный механизм, который гарантирует участие государства с сохранении и обеспечении функционирования стратегических активов, в частности таких как "Мотор Сич", "Доненцкоблгаз" и так далее", – отметил он.

Как сообщалось, в январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владельцев ТЭЦ – ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск", и физическому лицу-"куратору" схемы, приближенному к бывшим депутатам от БПП Ярославу и Богдану Дубневичам, которые и владели указанными ТЭЦ. Их подозревают в завладении более 300 млн кубометров природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн.

В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ Соломенский районный суд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и ​​"Новояворовскмя ТЭЦ". Согласно решению суда, эти два объекта переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В ноябре 2019 года новым управляющим арестованных имущественных комплексов "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" было избрано ООО "Нафтогаз Тепло", входящая в группу компаний "Нафтогаз Украины".