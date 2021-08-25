Всемирный банк приостановил финансирование проектов в Афганистане

Всемирный банк приостановил предоставление помощи Афганистану, заявив, что "глубоко обеспокоен" ситуацией в стране и влиянием захвата власти боевиками "Талибана" на перспективы развития, особенно в отношении женщин.

Как сообщает AFP, представитель Всемирного банка заявил, что организация внимательно следит за тем, что происходит в стране, передает Радио Свобода.

Отмечается, что банк будет продолжать консультироваться с международным сообществом и партнерами по развитию относительно положения дел. Кроме того, банк изучает способы продолжить работать и сохранить "тяжело достигнутые успехи развития", пишет Reuters.

Всемирный банк имеет в Афганистане более двух десятков проектов по развитию и с 2002 года предоставил стране $5,3 млрд, преимущественно в виде грантов.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд также приостановил доступ Афганистана к ресурсам МВФ, включая около $440 млн новых валютных резервов.