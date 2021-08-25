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Пять стран создадут фонд помощи Украине на 35 миллионов фунтов стерлингов

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Пять стран создадут фонд помощи Украине на 35 миллионов фунтов стерлингов

Великобритания и еще четыре страны создадут Фонд "Партнерство за сильную Украину", который предусматривает привлечение 35 млн фунтов стерлингов в течение трех лет.

Об этом сообщила министр Министерства иностранных дел Великобритании по делам европейского соседства Венди Мортон, передает Посольство королевства в Украине.

"Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США помогут смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что фонд начнет свою работу до декабря 2021 года.

Как сообщают в посольстве, финансирование будет направлено на инициативы, способствующие укреплению способности регионов, страдающих от конфликта. В частности. Речь идет об обеспечении технических консультаций власти или оказании грантовых инвестиции для создания экономических возможностей и улучшения доступа к государственным услугам для жителей южных и восточных областей.

"Это должно привести к повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между гражданами, разделенными конфликтом", – добавили в Посольстве Великобритании.

Джерело:  Посольство Великобритании
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