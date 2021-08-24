Венгрия осенью заключит с "Газпромом" 15-летний договор на поставки газа

Венгрия рассчитывает осенью заключить новый долгосрочный договор на поставки газа с российским "Газпромом", он будет рассчитан на 15 лет.

Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сиярто на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Интерфакс.

"Вскоре заканчивается наш долгосрочный договор о поставке газа, мы готовы к тому, чтобы заключить новый долгосрочный договор с "Газпромом". Сейчас мы уже на заключительном этапе, в Санкт-Петербурге в понедельник с генеральным директором "Газпрома", господином Миллером мы обсудим последние подробности этого договора", - сказал Сиярто.

"Думаю, что осенью мы сможем снова заключить 15-летний долгосрочный договор с хорошими, приемлемыми условиями", - добавил он.

По словам Сиярто, Венгрия считает правильным решение построить газопровод "Турецкий поток" с ответвлением через Сербию в Венгрию, что даст возможность поставки 8,5 млрд кубометров газа в Венгрию.

"У нас тендер в сентябре на бронирование мощностей будет объявлен", - сообщил глава МИД Венгрии.

Сиярто отметил, что в ходе предстоящих переговоров в Санкт-Петербурге намерен "решить два оставшихся открытых вопроса: первое - это цена, а второе - это гибкость этого соглашения".

"Чтобы это, например, было 10 плюс 5 лет, мы лично обсудим гибкий подход к срокам и к цене", - пояснил глава МИД Венгрии.

"Конечно же, мы хотим договориться о такой цене, которая бы отражала настоящее положение на рынке, но и отражает то, что до сих пор мы были транзитной страной для "Газпрома" - в Сербию, Хорватию, Боснию и Герцеговину. А сейчас наш транзитный статус значительно изменится, так что мы хотим всю эту общую картину обсудить так, чтобы бы это было во благо обеим договаривающимся сторонам", - сказал Сиярто.

Как сообщалось, цены на газ в Европе находятся на многолетних максимумах. При этом "Газпром" отказывается увеличивать поставки газа через Украину и сократил транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа" из-за аварии на своем заводе на Урале.

Так, в начале недели "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

После этого значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта – сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – после завершения аукциона подскочило до 48,05 евро за тысячу кВт.ч, или $585 за тысячу кубометров. К концу недели цены на газ опустились ниже $500 за тыс. куб. м после заявления "Газпрома" о начале поставок газа по трубопроводу "Северный поток-2" уже в 2021 году.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа. Таким образом "Газпром" также принуждает ЕС ускорить введение газопровода "Северный поток-2".