"Укрзализныця" подписала соглашение с Deutsche Bahn о консалтинге в сфере пассажирских перевозок

АО "Укрзализныця" и Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинга в сфере пассажирских перевозок. Речь идет о налаживании планирования и развития пассажирских железнодорожных перевозок, оптимизации закупок и обновления подвижного состава.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

Немецкая компания поможет "Укрзализныце" отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление. Консалтинг является первым этапом сотрудничества, который будет воплощен до конца 2021 года.

При его успешном внедрении на втором этапе "Укрзализныця" привлечет команду менеджеров по Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками уже в 2022 году.

По словам и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, DB E & C должен разработать дорожную карту по внедрению перевозок пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях на ближайшие пять лет и модель финансирования пассажирских перевозок.

"В процессе реформирования отрасли должны изменить многолетнюю практику, когда пассажирские перевозки финансируются за счет грузовых. Это отдельные направления бизнеса нашей компании, которые должны учитываться и финансироваться отдельно. Поэтому ожидаем от нашего консультанта разработки эффективной финансовой модели пассажирских перевозок", - добавил Камышин.

Кроме того, эксперты DB E&C должны определить объемы перевозок и ориентировочную потребность "Укрзализныци" в капитальных инвестициях на обновлении подвижного состава для использования в модели общественно важных перевозок (PSO).

Исполнитель услуг также предоставит оценку перспективы закупки и производства пассажирского подвижного состава - региональных электропоездов, дизель-поездов, вагонов для ночных поездов - и возможности производства такого подвижного состава в рамках международной кооперации с участием украинского производителя.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" заключила договор с немецким консорциумом DB Engineering & Consulting GmbH, который будет предоставлять компании консультационные услуги в отрасли повышения энергоэффективности.