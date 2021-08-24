Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня Украинской государственности

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении нового украинского праздника – Дня Украинской Государственности.

Об этом Зеленский заявил во время выступления на параде в честь 30-летия независимости Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Мы начинаем отмечать День Украинской Государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева – столицы Киевской Руси – Украины, которую не зря называют местом, где все начинается", – заявил Зеленский.

"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в день крещения Киевской Руси – Украины", – сказал он, добавив, что "подписывает сегодня, 24 августа, соответствующий указ".

Текст указа №423 обнародован на сайте главы государства. В нем указывается, что День Украинской Государственности будет отмечаться ежегодно 28 июля.

Кабинету министров Украины и местным госадминистрациям поручается обеспечивать подготовку и осуществление комплекса праздничных мероприятий. Кроме того, указом предусматривается подготовка проекта стратегии защиты, сохранения и популяризации истории украинской государственности.