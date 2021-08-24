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Запорожская АЭС подключила к энергосистеме шестой энергоблок

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Запорожская АЭС подключила к энергосистеме шестой энергоблок

Запорожская АЭС после завершения планового капитального ремонта подключила к энергосистеме энергоблок №6.

Об этом говорится в сообщении ЗАЭС.

В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Запорожской АЭС. На энергоблоке №5 идет 115 сутки планового среднего ремонта. На энергоблоке №4 начато плановый средний ремонт, идет вторые2 сутки.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Джерело:  ЗАЭС
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