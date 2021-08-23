МВФ перечислил Украине $2,7 миллиарда, – замглавы НБУ

Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Украине 1,9 млрд специальных прав заимствования (СПЗ) в рамках общего распределения СПЗ среди стран-членов Фонда, что соответствует примерно $2,7 млрд.

Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня 1,9 млрд СПЗ поступили на счет Украины в МВФ! Это средства новой эмиссии, которые Совет директоров МВФ распределил между странами пропорционально их капиталу в МВФ", – сообщила Рожкова.

Она уточнила, что 1,9 млрд СПЗ – это около $2,7 млрд.

Как сообщалось, в начале августа совет управляющих МВФ утвердил распределение специальных прав заимствования (СПЗ) среди стран-членов Фонда на сумму, эквивалентную $650 млрд. В том числе Украина получит около $2,7 млрд.

Напомним, в сентябре в Украину прибудет миссия МВФ для очередного раунда переговоров о выделении второго транша по программе stand-by.