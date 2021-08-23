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МВФ перечислил Украине $2,7 миллиарда, – замглавы НБУ

Новини БізнесЦензор Фінанси

МВФ перечислил Украине $2,7 миллиарда, – замглавы НБУ

Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Украине 1,9 млрд специальных прав заимствования (СПЗ) в рамках общего распределения СПЗ среди стран-членов Фонда, что соответствует примерно $2,7 млрд.

Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня 1,9 млрд СПЗ поступили на счет Украины в МВФ! Это средства новой эмиссии, которые Совет директоров МВФ распределил между странами пропорционально их капиталу в МВФ", – сообщила Рожкова.

Она уточнила, что 1,9 млрд СПЗ – это около $2,7 млрд.

Как сообщалось, в начале августа совет управляющих МВФ утвердил распределение специальных прав заимствования (СПЗ) среди стран-членов Фонда на сумму, эквивалентную $650 млрд. В том числе Украина получит около $2,7 млрд. 

Напомним, в сентябре в Украину прибудет миссия МВФ для очередного раунда переговоров о выделении второго транша по программе stand-by.

Автор: Михайло Орлюк
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Всё идёт по плану...
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23.08.2021 22:00 Відповісти
Захід нам допоможе, і точно, уже допоміг, тепер зехлопці починайте робити покращення для українців, мін. пенсія 200 дол., мін зарплата 500 дол.
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23.08.2021 22:33 Відповісти
сказано же - на подушку
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24.08.2021 01:25 Відповісти
...а могли бы 30 млрд к 30-летию перечислить! МВФ перечислил Украине $2,7 миллиарда, – замглавы НБУ - Цензор.НЕТ 1578 жлобы МВФ перечислил Украине $2,7 миллиарда, – замглавы НБУ - Цензор.НЕТ 4838
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24.08.2021 18:37 Відповісти
Теперь на неделю в запой все уйдут, праздновать будут.
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25.08.2021 17:03 Відповісти
Теперь ими покройте наши долги.
Чтобы своровать никто не успел.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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25.08.2021 18:45 Відповісти
 
 