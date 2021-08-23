Церемония поднятия флага при участии Зеленского обошлась госбюджету в 4,6 миллиона

Государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" 12 августа заключило соглашение с ООО "Хатагудс" на разработку и реализации креативной коммуникационной кампании и концепции "Церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины при участии Президента Украины, руководителей органов государственной власти в г. Киеве и населенных пунктах, где реализован проект "Самый большой государственный флаг Украины".

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Стоимость сделки, составленной по переговорной процедуре, составила 4,6 млн грн.

Треть этой суммы пойдет на создание видеоролика о событии – 1,62 млн грн, Такую ​​же сумму потратят на многокамерную съемку.

Учредителями ООО "Хатагудс" является Богдан Триль, Юрий Кравченко и Владимир Ананьев.

Богдан Триль в качестве ФЛП и соучредителя ООО "Спецэкспотрейд" получил ряд подрядов на организацию торжественных мероприятий ко Дню Независимости, в том числе и на проведение концерта на Крещатике и Майдане за 19,5 млн грн, а также концерта в столичной Опере за 3,50 млн грн.

Как сообщалось, с начала года местные органы власти обнародовали 16 договоров о работах, связанных с монтажом флагштоков для государственного флага, на общую сумму 156,31 млн грн.