Власти Киева предупредили о перекрытии улиц в связи с празднованием Дня Независимости

Во вторник, 24 августа, в связи с проведением парада войск ко Дню Независимости с 06:00 до 12:30 ограничат движение по ряду улиц.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №1768, сообщает пресс-служба столичной городской госадминистрации.

Так, временное ограничение движения транспортных средств запланировано во время движения сводной механизированной колонны к месту проведения парада войск на ул. Крещатик и Майдане Независимости, а также в обратном направлении.

В том числе движение будет ограничено по ул. Черновола, проспекту Победы, ул. Жилянской, Большой Васильковской, Набережно-Крещатицкой, Нижний Вал, Межигорской, Новоконстантиновской, Саксаганского, Глубочицкой, Маршала Рыбалко и по Набережному шоссе.

Также 24 августа возможны временные ограничения движения транспорта на таких улицах:

Петровская аллея, Парковая дорога от Петровской аллеи до Аскольдовой могилы;

ул. Институтская (от ул. Шелковичной до ул. Ольгинской), ул. Ольгинская до пл. Ивана Франко, пл. Ивана Франко, ул. Станиславского, ул. Архитектора Городецкого (от ул. Ольгинской до ул. Заньковецкой), ул. Заньковецкой (от ул. Архитектора Городецкого до ул. Станиславского), от дома по ул. Михаила Грушевского, 9-А до Парковой дороги;

ул. Михаила Грушевского (от перекрестка ул. Садовой до Крепостного пер.), ул. Липская (от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтской);

ул. Трехсвятительская, ул. Европейская, ул. Михаила Грушевского (от Европейской площади до Крепостного пер.), Майдан Независимости (от ул. Крещатик до ул. Костельной), ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская до ул. Стрелецкая , ул. Костельная , ул. Липская (от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтской), Петровская аллея;

Парковая дорога, Днепровский спуск от дома по ул. Михаила Грушевского, 9-А до Парковой дороги.

Кроме того, 24 августа с 06:00 до 12:30 запланированы ограничения движения транспортных средств по ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской).

А также с 6:00 24 августа ко окончания мероприятий движение будет ограничено на участках от ул. Малой Житомирской к Софийской площади, ул. Софиевской (кроме общественного транспорта), ул. Лютеранской (от ул. Заньковецкой до ул. Шелковичной), ул. Шелковичной (от ул. Лютеранской до ул. Институтской), ул. Физкультуры.

Напомним, что в день проведения парада войск не будут работать парковки по ул. Крещатик, Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Кроме того, 24 августа с 08:00 до окончания мероприятий временно закроют на вход и выход из станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни до завершения торжественных мероприятий в центре города. Однако в ночь с 24 на 25 августа будет продлена работа пассажирского транспорта общего пользования на 2:00.

На время ограничения движения будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта.