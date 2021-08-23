Киевский фуникулер возобновил работу с 12:00 понедельника, 23 августа.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевпастранс".

"Во время ежегодного закрытия система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла статические и динамические испытания под большой нагрузкой. Специалисты обследовали пути, контактную сеть и выполнили текущий ремонт вагонов подъемников", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, столичный фуникулер был остановлен на плановый ежегодный ремонт с 12 июля.

Киевский фуникулер открыли 7 мая 1906 года. Сначала он назывался Михайловским механическим подъемом и соединял верхнюю трассу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, линию продлили еще на 38 метров до улицы Петра Сагайдачного.