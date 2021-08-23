Суд арестовал задержанного на взятке члена Комиссии по азартным играм с залогом в 5 миллионов

Высший антикоррупционный суд избрал члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 5 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда, в случае внесения залога задержанный будет обязан носить электронный браслет..

При условии внесения залога к подозреваемому также будет применяться ряд процессуальных обязанностей.

Срок действия меры пресечения определен до 18 октября включительно.

Как сообщалось, детективы НАБУ в пятницу, 20 августа, задержали действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении неправомерной выгоды в размере $90 тыс., которые он требовал за выдачу разрешений на размещение двух залов игровых автоматов.

По данным Цензор.НЕТ, задержанным оказался Евгений Гетьман, который в это время был и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр, а также действующим офицером СБУ и доверенным лицом Ивана Баканова.