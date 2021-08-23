Два концерта к Дню Независимости в Киеве обойдутся госбюджету в 50 миллионов

Госпредприятию "Центр защиты информационного пространства Украины" 12 августа по переговорной процедуре заключило соглашения на проведение 24 августа в Киеве двух торжественных концертов по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и их рекламе на общую сумму 49,56 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, концерт с участием президента Украины, руководителей органов власти, дипломатического корпуса, общественности, международных организаций, украинской диаспоры, ученых, творческой интеллигенции, духовенства будет стоить 19,5 млн грн. В смете определена стоимость услуг режиссерской группы (1 млн грн), саунд-продюсеров, хореографов и тому подобное. Однако не указаны данные, чьи услуги и по какой цене оплачивают за счет госбюджета. Оплата гонораров выступающим на концерте в этой смете отсутствует.

Отдельно для проведения этого концерта "Центр защиты" за 5,24 млн грн арендовал НСК "Олимпийский". На концерт заявлено несколько десятков артистов.

Подряд на этот концерт получило ООО "ППС". Владельцами компании являются киевляне Юрий Кошель и Марина Семенова. В открытых источниках нет информации о таких деятелях рынка. Они также являются владельцами ООО "Ивент агентство "ПМ продакшн", которое получило 6,7 млн грн на торжественное награждение Владимиром Зеленским учрежденных им же наград "Национальная легенда Украина" 22 августа.

Концерт на ул. Крещатик и Майдане Независимости за 19,9 млн грн организует ООО "Спецэкспотрейд". В этом случае также неизвестно кто и какие деньги получит за конкретные услуги. Хотя только на услуги гримеров и костюмеров выделено 3,94 млн грн, а на спецэффекты и реквизит – 5,18 млн грн.

Учредителями "Спецэкспотрейда" является киевлянин Юрий Биловус и львовянин Богдан Триль. Биловус ранее был директором фирмы "Евромедиа Украина" известного продюсера Павла Грицака, которая занималась организацией конкурсов Eurovision в Киеве. Однако именно "Спецэкспотрейд" в открытых источниках еще не упоминались как организаторы каких выдающихся событий. В Белоуса и Триля также есть общественная организация "Открытое направление ЮА".

Кроме расходов на организацию концертов отдельно заключены соглашения на их рекламу.

Так, 3,74 млн грн пойдет ООО "Руби-консалтинг" Андрея Руденко. За эти деньги фирма разместит рекламу на биг-бордах и ситилайтах в Киеве, трассах вокруг столицы, Харькове, Запорожье, Одессе, Львове, Днепре.

ФЛП Алексей Литовченко получит 1,18 млн грн на рекламу в интернете. Баннеры в Google display network будут стоить по 10 копеек за один показ, показы в Youtube – по 16 коп за единицу.