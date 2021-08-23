У "Центрэнерго" нет денег на закупку угля, – Министерство энергетики
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Министерство энергетикти обратилось к государственным банкам с просьбой предоставть кредит государственному ПАО "Центрэнерго" для закупки угля для прохожднния отопительного сезона.
Об этом шла речь во время совещания под председательством министра энергетики Германа Галущенко, передает пресс-служба министерства.
Галущенко констатировал, что сегодня "Центрэнерго" не имеет финансовой возможности обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет.
"Для стабильного прохождения отопительного сезона нам нужно слаженное сотрудничество всех государственных учреждений. Особеноо в этот года, когда мы должны работать в изолированном режиме. Поэтому рассчитываем на поддержку государственных банков в предоставлении специальных условий кредитования для своевременной закупки угля генерацией", – отметил Галущенко.
Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство энергетики утвердило новый помесячный график накопления угля для ТЭС и ТЭЦ, поручив накопить к началу отопительного сезона 3,05 млн тонн топлива, что более чем в два раза превышает пиковый показатель предыдущего графика (1,41 млн тонн).
При этом по данным "Укрэнерго", ситуация с накоплением угля остается критической – запасы угля газовой группы на складах ТЭС вдвое меньше предусмотренного предыдущим графиком Минэнерго объема.
Будь ласка, зачекайте...
СБУ кстати тоже. Речь идет об энергетической безопасности страны.
Підіймання прапора янєлохом обійшлося у 4,6 млн., бюджетних коштів. Наступна: Немає грошей на закупівлю вугілля.... сюр якийся.
Так може вже янєлоху треба припинити викидати гроші "на вітер" з бюджету? Чи воно вирішило що гроші платників податків його?
А то памятаю новини як Бєня викупав на рік вперед всю генерацію Центренерго нижче собівартості, чи по 1 грн, при ринкових цінах 2.5-3 грн
Да,конечно откуда они(деньги ) возьмутся.Если на всякую фигню выбрасывают миллионы. Значки для саммитян по 950 тыс. за шт. потянул за веревку флагштока-4.6 лимона!!!
Не трать народные деньги!!!... ой..ой я больше не буду..
Это делают в мае
Одать электроэнергию от тэц тэс
ахметову и другим /потребления в промышленности /
А народу аэс гэс
И зеленая энергетика для себя что осталось в сеть