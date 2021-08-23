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Новини Енергетика
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У "Центрэнерго" нет денег на закупку угля, – Министерство энергетики

Новини БізнесЦензор Енергетика

У

Министерство энергетикти обратилось к государственным банкам с просьбой предоставть кредит государственному ПАО "Центрэнерго" для закупки угля для прохожднния отопительного сезона.

Об этом шла речь во время совещания под председательством министра энергетики Германа Галущенко, передает пресс-служба министерства.

Галущенко констатировал, что сегодня "Центрэнерго" не имеет финансовой возможности обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет.

"Для стабильного прохождения отопительного сезона нам нужно слаженное сотрудничество всех государственных учреждений. Особеноо в этот года, когда мы должны работать в изолированном режиме. Поэтому рассчитываем на поддержку государственных банков в предоставлении специальных условий кредитования для своевременной закупки угля генерацией", – отметил Галущенко.

Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство энергетики утвердило новый помесячный график накопления угля для ТЭС и ТЭЦ, поручив накопить к началу отопительного сезона 3,05 млн тонн топлива, что более чем в два раза превышает пиковый показатель предыдущего графика (1,41 млн тонн).

При этом по данным "Укрэнерго", ситуация с накоплением угля остается критической – запасы угля газовой группы на складах ТЭС вдвое меньше предусмотренного предыдущим графиком Минэнерго объема.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+18
при Порохе у Центрэнерго деньги на закупку были, а при Короле Шуте гороховом вдруг закончились. Надо же
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23.08.2021 17:55
+17
надо просто перестать воровать
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23.08.2021 17:33
+11
У "Центрэнерго" нет денег на закупку угля..Коли читаю такий заголовок, то ще раз впевнююсь в тому, який же ПІДАРАС наш президент Зеленський..Я був в свій час на одній з станцій яка належить Центрэнерго, коли відбувався перевід на ігшу марку вугілля і відповідно йшла модернізація блоків за декількох ТЕС. Тоді до речі ці станції мали непоганий прибуток. Це був рік 2017-2018. Пам'ятаєте хто тоді був президентом?? Надіюсь ви задоволені своїм вибором.....Зеленський - ПІДАРАС...
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23.08.2021 18:24
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Кожен рік одней те саме, зато у когось е кого вся енергетика бабла все більше і більше, а дєнєг нєт!!!!
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23.08.2021 16:34 Відповісти
надо просто перестать воровать
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23.08.2021 17:33 Відповісти
при Порохе у Центрэнерго деньги на закупку были, а при Короле Шуте гороховом вдруг закончились. Надо же
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23.08.2021 17:55 Відповісти
У "Центрэнерго" нет денег на закупку угля..Коли читаю такий заголовок, то ще раз впевнююсь в тому, який же ПІДАРАС наш президент Зеленський..Я був в свій час на одній з станцій яка належить Центрэнерго, коли відбувався перевід на ігшу марку вугілля і відповідно йшла модернізація блоків за декількох ТЕС. Тоді до речі ці станції мали непоганий прибуток. Це був рік 2017-2018. Пам'ятаєте хто тоді був президентом?? Надіюсь ви задоволені своїм вибором.....Зеленський - ПІДАРАС...
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23.08.2021 18:24 Відповісти
А куда они делись? Прокуратура, ау?
СБУ кстати тоже. Речь идет об энергетической безопасности страны.
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23.08.2021 18:34 Відповісти
Зато у нас самый высокий флагшток в Европе ! У "Центрэнерго" нет денег на закупку угля, – Министерство энергетики - Цензор.НЕТ 9526
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23.08.2021 20:07 Відповісти
только не в херсоне
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23.08.2021 22:26 Відповісти
У "Центрэнерго" нет денег на закупку угля, – Министерство энергетики - Цензор.НЕТ 2490
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23.08.2021 22:26 Відповісти
Читаю новини:
Підіймання прапора янєлохом обійшлося у 4,6 млн., бюджетних коштів. Наступна: Немає грошей на закупівлю вугілля.... сюр якийся.
Так може вже янєлоху треба припинити викидати гроші "на вітер" з бюджету? Чи воно вирішило що гроші платників податків його?
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23.08.2021 23:12 Відповісти
В карманы надо меньше класть, вот тогда и будут деньги на уголь, да и не только.
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23.08.2021 23:21 Відповісти
А наші правоохоронні органи не хочуть перевірити з ким підписані договора Центренрго і по якій ціні продається/продавалась електрика?
А то памятаю новини як Бєня викупав на рік вперед всю генерацію Центренерго нижче собівартості, чи по 1 грн, при ринкових цінах 2.5-3 грн
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24.08.2021 04:28 Відповісти
Але не треба засмучуватись, зараз голова Нацбанку 100% свій, вони надрукують ще грошей для Бєні
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24.08.2021 04:30 Відповісти
Спросите у бени и ахметки куда подевались денюшки,они знают и мы тоже знаем.
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24.08.2021 06:40 Відповісти
Некие управленцы организовали процесс продажи э/э ниже себестоимости. И потом глубокомысленно подперев главу извергают "денех нет". По законам экономики надо продавать ПЛЮС рентабельность. Готовите к банкротству и передаче за "долги"? Ну,как все в Украине. Несколько финансово- промышленных групп купили ВСЮ Украину из-за таких "глубокомысленных" презервативов( набитых копейками от стола вельмож)
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24.08.2021 06:50 Відповісти
Ну для населення кожен новий міністр енергетики розказує що треба підняти ціну за ел.енергію, щоб була як в Німеччині. Але це для населення, для керівника президента можна продавати і по ціні нижчій за собівартість мудрий "нарід" заплатить.
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24.08.2021 10:11 Відповісти
"У "Центрэнерго" нет денег на закупку угля, - Министерство энергетики"!!!!
Да,конечно откуда они(деньги ) возьмутся.Если на всякую фигню выбрасывают миллионы. Значки для саммитян по 950 тыс. за шт. потянул за веревку флагштока-4.6 лимона!!!
Не трать народные деньги!!!... У "Центрэнерго" нет денег на закупку угля, – Министерство энергетики - Цензор.НЕТ 3463 ой..ой я больше не буду..
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24.08.2021 08:23 Відповісти
Где деньги, Зин?
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24.08.2021 09:18 Відповісти
Не в сентчбре ввспоминают о запасах угля
Это делают в мае
Одать электроэнергию от тэц тэс
ахметову и другим /потребления в промышленности /
А народу аэс гэс
И зеленая энергетика для себя что осталось в сеть
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24.08.2021 14:56 Відповісти
"Какая разница" є на ТЕЦ вугілля чи немає, якщо дорога до них не асфальтована)
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24.08.2021 16:09 Відповісти
все спздили.
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24.08.2021 18:52 Відповісти
не волнуйтесь, через неделю потребуют от зеленого поца закрыть все шахты. Деньги будут не нужны, покупать будет не у кого. Так что они очень вовремя закончились.
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24.08.2021 21:08 Відповісти
Где деньги Зин?
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25.08.2021 10:40 Відповісти
беня з ахметкою висмоктали обігові кошти
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25.08.2021 14:32 Відповісти
 
 