"Нафтогаз" предложил европейским компаниям договориться о будущем транзите газа

НАК "Нафтогаз Украины" настаивает на бронировании мощностей украинской газотранспортной системы европейскими компаниями на долгую перспективу уже этой осенью, в то же время НАК готов к продолжению транзитного контракта с "Газпромом" после 2024 года.

Об этом глава правления компании Юрий Витренко заявил по результатам визита в Украину канцлера Германии Ангелы Меркель, передает пресс-служба "Нафтогаза".

"Главная угроза, которая возникает из-за "Северного потока-2"– это угроза прекращения транспортировки газа через Украину, что будет означать значительно более высокий риск полномасштабного военного вторжения Российской Федерации. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита через Украину и сохранения физических объемов транзита как один из предохранителей этого", – сказал Витренко.

Он заверил в надежности и конкурентоспособности украинской ГТС отношению к другим газопроводам, включая "Северный поток-2".

"С одной стороны мы настаиваем, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на долгую перспективу. В дополнение к контрактам с европейскими компаниями мы готовы продолжать и текущий контракт с "Газпромом". Речь не идет о его прекращении прямо сейчас. Речь идет о том, что после 2024 года и "Газпром" может тоже бронировать мощности для транзита через Украину", – отметил глава "Нафтогаза".

"То есть европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украина-Россия, бронируя мощности самостоятельно. Но "Газпром", если он хочет какие-то дополнительные объемы поставлять в Европу, может это делать через украинскую ГТС. Для этого у "Газпрома" никаких препятствий нет", – пояснил Витренко.

Глава НАК также напомнил об ижеет о создании консорциума для управления ГТС Укераины.

"То есть, условно говоря, консорциум с европейскими компаниями, американскими компаниями, который был оператором. Это идея, которая является достаточно привлекательной как для Украины, так и для европейских и американских партнеров. Но предпосылка того, чтобы был создан такой консорциум – это как раз бронирования мощностей со стороны европейских компаний", – добавил Витренко.

Как сообщалось, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, "не очень верит" в то, что все обязательства по соглашению между США и Германией об условиях запуска "Северного потока-2" будут выполнены.