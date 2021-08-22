Меркель заявила о стремлении как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину

Германия хочет, чтобы договор о транзите российского газа через Украину был продолжен как можно быстрее

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Очень важно наше сотрудничество в области энергетики. Оно уже существует, но будет продолжено, и в связи с тем, что будет дальнейший трафик через газопроводную систему Украины из России в Европу. Я с российским президентом об этом говорила (во время визита 20 августа), что мы хотим как можно быстрее продлить договор, который действует до 2024 года. Мы будем об этом говорить и в Европе, и с компаниями, которые здесь связанны с этим", - сказала Меркель.

Меркель подчеркнула, что Германия также будет иметь своего специального уполномоченного по вопросам транзита.

"Мы едины с американцами с том, что газ нельзя использовать как оружие. И потому мы вместе с американцами будем вести эти переговоры", - добавила Меркель.

Канцлер также указала, что считает совместное заявление Германии и США относительно "Северного потока-2" как обязанность Германии именно в связи с обеспокоенностью, которую выразил президент Украины Владимир Зеленский, что газ может быть использован как оружие.

"Надо сказать, что "Северный поток" - это не немецко-российский проект, там есть фирмы из Германии, Нидерландов, Франции. И потому это европейско-российский проект, он подлежит европейскому праву, он подлежит праву третьего энергетического пакета, потому в регулировании мы не совсем свободны, но должны ссылаться именно на это, потому мы не вели эти переговоры с немецкой стороны, но с европейской стороны мы такое поддерживали. Переговоры тогда вел комиссар Шефчович", - добавила она.

При этом Меркель отметила неообходимость развития Украины в направлении климатического нейтралитета

"Мы после 2024 года будем экспортировать газ из России в Европу, и здесь важно чтобы Украина осталась транзитной страной, и важно, чтобы этот договор был продолжен, и потом уже шаг за шагом - это очень важно для РФ - и Украина должна развиваться в сторону климатического нейтралитета. Германия должна достигнуть этого до 2045 года. И именно потому меньшее будет потребление газа, и тогда газ не будет идти ни "Северным потоком", ни газотранспортной системой Украины, и тогда и Украина должна быть готовой к тому, что можно тогда сделать", - сказала Меркель.

По ее словам, одна из возможностей - это партнерство для зеленой энергетики, а именно по водороду.

"Но это не проблема, которая именно с 2024 года может заменять транзит газа через газотранспортную систему Украины. Но в связи с теми возобновляемыми источниками энергетики, которые могут быть расширены в Украине, здесь есть возможность помочь, чтобы при помощи гидролиза, с помощью зеленой энергии из возобновляемых источников энергии можно производить и зеленый водород и им воспользоваться", - отметила канцлер.

Как сообщалось, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, "не очень верит" в то, что все обязательства по соглашению между США и Германией об условиях запуска "Северного потока-2" будут выполнены.