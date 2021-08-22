Германия может ввести новые санкции против России из-за "Северного потока-2", – Меркель

Германия выступает за новые санкции против РФ, если она попытается использоваться "Северный поток-2" как оружие.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Обеспокоенность с украинской стороны мы очень серьезно воспринимаем, и потому я во время переговоров в Москве (20 августа) говорила об этой проблеме, и мы очень четко говорили о том, что мы в европейских рамках выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать этот газопровод для цели (геополитического) оружия", - сказала Меркель.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года (когда завершается текущий контракт) зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.

Как сообщалось, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, "не очень верит" в то, что все обязательства по соглашению между США и Германией об условиях запуска "Северного потока-2" будут выполнены.