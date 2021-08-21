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СНБО поручил Кабмину разобраться с долгами авиакомпании МАУ Коломойского

Новини БізнесЦензор Транспорт

СНБО поручил Кабмину разобраться с долгами авиакомпании МАУ Коломойского

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету министров предпринять меры, чтобы предотвратить возможную внезапную остановку полетов крупнейшей украинской авиакомпании МАУ из-за ее неудовлетворительного финансового состояния.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после заседания Совета 20 августа, передает отраслевое издание avianews.com.

"На это Кабинету министров отводится месяц, чтобы мы с вами были уверены – у нас ни в каком случае не повторится ситуация, которую в свое время имели с "АэроСвитом", – отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, Кабмин также должен изучить ситуацию с ростом задолженности МАУ перед государственными предприятиями – аэропортом "Борисполь" и "Украэрорухом", а также с невыплатой авиакомпанией сборов в государственный авиационный спецфонд.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" завершила 2020 год с убытком в 4,52 млрд грн против 1,65 млрд грн прибыли в 2019 году. Однако за первое полугодие 2021 года компания получила 21,7 млн грн чистой прибыли.

В 2019 году на возможную национализацию МАУ намекнул президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы можем спокойно национализировать нашу крупную авиакомпанию. И я знаю, что все собственники будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. На мы им пока такое счастье не предоставим", – заявил Владимир Зеленский, не уточнив названия авиакомпании.

По состоянию на осень 2019 года задолженность авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) за аэронавигационное обслуживание с учетом штрафных санкций составляла около 1 млрд грн. Авиакомпания Игоря Коломойского и партнеров была единственным крупным должником перед "Украэрорухом" по уплате авиационных сборов и оспаривала их в суде. Чтобы исключить возможность МАУ уклоняться от уплаты обязательных платежей Верховная Рада в 2020 году приняла отдельный закон.

Напоминм, "АэроСвит" – украинская авиакомпания, обанкротившаяся в конце 2012 года, оставив после себя 8,4 млрд грн долгов. Была одним из основных украинских авиаперевозчиков. После ее банкротства большинство направления и самолетов перешли к авикомпании МАУ.

"АэроСвит" контролировал бывший акционер "Приватбанка" Игорь Коломойский, что он лично признал, как и покупку акций МАУ у экс-вице-премьера Бориса Колесникова.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  avianews.com


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Топ коментарі
+16
Тю, так а шо разбирацца? На прошлой неделе найвэлычнишый в открытую заявил- "будем создавать национального перевозчика"Вот кабмин и примет решение-выкупить МАУ у оказавшегося в скрутном положении Игоря Валерьича, втридорога Ну и погасить, долги у вновь приобретенной компании, этож само собою разумеецца.
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21.08.2021 20:08
+15
этот трюк с Беня проворачивает уже не один раз.
Примеры: "Аэросвит", "Днипроава", "Приватбанк"
теперь будет "МАУ".
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21.08.2021 21:40
+11
Ахахаха)) ****, следите за руками зебилов! сейчас вас будут грабить, чтобы спасти бизнес бабушки бени.
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22.08.2021 16:43
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Тю, так а шо разбирацца? На прошлой неделе найвэлычнишый в открытую заявил- "будем создавать национального перевозчика"Вот кабмин и примет решение-выкупить МАУ у оказавшегося в скрутном положении Игоря Валерьича, втридорога Ну и погасить, долги у вновь приобретенной компании, этож само собою разумеецца.
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21.08.2021 20:08 Відповісти
этот трюк с Беня проворачивает уже не один раз.
Примеры: "Аэросвит", "Днипроава", "Приватбанк"
теперь будет "МАУ".
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21.08.2021 21:40 Відповісти
Да, не раз. А еще два дня назад, Цензор статью дал, как для уважаемого Игорь Валерьича, Зеленский, за бюджетные деньги аэропорт в Днепре строит.. Во как поперло, то.
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21.08.2021 22:04 Відповісти
мы должны спасти "национального" авиаперевозчика, а иначе как ?

если колхозы разгонят, голод будет СНБО поручил Кабмину разобраться с долгами авиакомпании МАУ Коломойского - Цензор.НЕТ 1974
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22.08.2021 03:29 Відповісти
Ага как приватбанк)))) Рухнет банк- денег не будет
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22.08.2021 09:03 Відповісти
А потом снова прийдётся его выкупать, вот же незадача, неудачливый какой бизнесмен
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24.08.2021 01:44 Відповісти
А борги віддав "Аеросвіт" працівникам, після банкрутства...? Роками висіли...?А хто був фігурантом організації банкрутства " Авіалінії України"...?Чи так, по колу, по накатаному...?
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22.08.2021 15:59 Відповісти
Таварісчі! Прєкратітє аньтісімітіз-з-з !
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24.08.2021 20:07 Відповісти
Наркомани на городі ріжуть маковиння, бєня ловить літаки і скормлює свиням.
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21.08.2021 21:02 Відповісти
Хто ж скинеться бабломойському на безбідне проживання, як не "мудрий" нарід.
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21.08.2021 21:11 Відповісти
долги отдают только трУсы!
(C) Беня
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21.08.2021 21:36 Відповісти
Во первых почему то резко стали банкротами: ЧСЗ, КрАЗ. Почему стратегического значения предприятия находятся в частных руках. Дальше, на примере с МАУ как так получается, пассажирские перевозки производились и производятся, что проезд бесплатный , что-ли. В стоимость билетов входит всё в том числе и на поддержание компании,ремонт, выплата работникам кампании,и в карман начальнику кампании,
Откуда взялось банкротство.
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22.08.2021 11:25 Відповісти
патологическая жадность и знание того что за "стрижку" гоев им ничего не будет......- а вот если бы через одного и пару раз в месяц расстреливать....- то как говаривал один Михаил ..., процесс пойдет.... СНБО поручил Кабмину разобраться с долгами авиакомпании МАУ Коломойского - Цензор.НЕТ 1917
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22.08.2021 13:27 Відповісти
гражданин Украины, а флаг Беларуси почему? ты предлагаешь больше стрелять плохих чтоб оставалось больше хороших? ... дежа-вю...
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24.08.2021 10:41 Відповісти
открою тебе страшную тайну, но граждане Украины могут выезжать из Украины ))
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24.08.2021 12:05 Відповісти
... я это вижу по флагу! ты рядом с Горбачевым живешь или с Гонтаревой?
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24.08.2021 13:21 Відповісти
Еще раз, специально для тебя, я живу в Украине, но как украинец я могу посещать другие страны ))
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24.08.2021 13:51 Відповісти
так МАУ уже вроде давно нет? её переименовали в "Розу Ветров"?
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22.08.2021 11:27 Відповісти
Это разные компании
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22.08.2021 16:44 Відповісти
таки не надо мне рассказывать... когда нибудь о группе "Приват" слышали?
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23.08.2021 19:16 Відповісти
PАЗНЫЕ компании ОДНОГО владельца
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23.08.2021 22:08 Відповісти
я не могу рассмотреть под чьим флагом ты прячешься, Супер Хороший, и вообще не VPN ли это я не знаю (не хочется искать) , но ты мне будешь рассказывать ху-из-ху? я работал в МА Днепр, дальше надо?... ну конечно разные были Днепр Авиа теперь другое название - кто бы спорил?
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24.08.2021 10:36 Відповісти
Комбінаціія-приватбанк2! Пройде гладко, адже під особистим контролем у самогооооооо!!!!!!!
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22.08.2021 11:57 Відповісти
Ахахаха)) ****, следите за руками зебилов! сейчас вас будут грабить, чтобы спасти бизнес бабушки бени.
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22.08.2021 16:43 Відповісти
А то кабмин слепой и тупой и сам ничего не видит.
Зачем тогда нужен такой кабмин?
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22.08.2021 18:04 Відповісти
ну да, не забудьте списать бенины долги.....
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22.08.2021 20:16 Відповісти
Та посадіть ви нарешті цього старого єврея-злодія!
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22.08.2021 23:02 Відповісти
руки коротки, у него не двойное гражданство, особенно израильское...
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24.08.2021 10:29 Відповісти
А глава СНБО Моника Зеленски не хочет провести референдум по поводу хочет ли народ тратить деньги на спасение очередной Бениной компании???
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22.08.2021 23:19 Відповісти
Опять народцу счастье,что может быть приятнее платить по бениным долгам,работать,рвать жилы и отдать долги за красавчика - другана всех кварталов.
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23.08.2021 10:21 Відповісти
Коломойський, як і Зеленський - руйнує усе, до чого торкається.
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23.08.2021 16:41 Відповісти
а созидает кто, Порошенко? он зарплату платит? чем Зеленский не устраивает? что он разрушил? у тебя сколько, 250 в день или гораздо больше?
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24.08.2021 10:27 Відповісти
Поділитесь інформацією, про реальні здобутки ВАЗеленського? СНБО поручил Кабмину разобраться с долгами авиакомпании МАУ Коломойского - Цензор.НЕТ 1125 А я вам розповім, що він знищив.
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24.08.2021 20:08 Відповісти
Читай "Торат а мелех".
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24.08.2021 20:10 Відповісти
а с какого будуна Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) вдруг поручает Кабинету министров предпринять меры в отношении частной авиакомпании? во-первых, это не его собачье дело, а во-вторых, они не имеют права давать указания кабмину
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23.08.2021 22:06 Відповісти
уважаемый господин Данилов! По данному вопросу хочется спросить только одно - И ШО. А..А...А.. Списывать будем, или как ?
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23.08.2021 23:29 Відповісти
Бєня в котрий раз бере мілліардні кошти в борг і розкрадає державу через банкротства своїх компані. Про що тут можна розбиратись?! Аеросвіт , Приват, МАУ… Треба розбиратись з тими хто це дозволяє робити.
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24.08.2021 07:00 Відповісти
Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" завершила 2020 год с убытком в 4,52 млрд грн__________ это еще раз подчеркивает что народ не совсем дурак, ну кто будет лететь из Днепра в Киев за 2400 гривен если рядом Запорожье с ценой почти в половину дешевле...
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24.08.2021 10:23 Відповісти
МАУ - банкрот: но не беда, СНБО поможет Коломойскому
https://www.youtube.com/watch?v=cJ5Qd3XAkOU
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24.08.2021 20:06 Відповісти
бородатая бабушка опять все испортила
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24.08.2021 23:29 Відповісти
 
 