Зеленский ввел санкции против пропагандиста Шария и главреда "Страны.ua" Гужвы

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которые вводят в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа, предусматривающие персональные специальные экономические санкции против шести человек, трех компаний и блокировние нескольких сайтов.

Соответствующие указы №375/2021 и №376/2021 опубликованы на сайте Офиса президента.

Так, санкции вводятся против Анатолия Шария, Ольги Шарий, Аллы Бондаренко. Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, а также блокирование ресурса "Шарий.net", сайта "Политическая партия Шария" и связанные с ними субдомены, а страниц указанных лиц в социальных сетях.

Другим указом глава государства ввел аналогичные санкции против Игоря Гужвы, Анны Солнцевой и Любови Лукашиной.

Кроме того ограничения коснулись ООО "Ласмак", ООО "Маджери", ООО "Смарт медиасеть". Также заблокированы сайт ресурса "Страна.ua", связанные с ним субдомены и страницы в соцсетях.