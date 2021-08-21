Власти предупредили об ограничении воздушного пространства во время празднования Дня Независимости
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Во время подготовки и в День Независимости Украины воздушное пространство над страной будет ограничено, в некоторых регионах – полеты будут запрещены.
Об этом сообщает Управление государственной охраны в Facebook.
"Уважаемые пилоты и владельцы беспилотных летальных аппаратов. Напоминаем о запрете полетов на время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины. Будет совершаться мониторинг воздушного пространства с использованием средств радиоэлектронной борьбы (подавление)", – говорится в сообщении.
Кроме того, управление опубликовало интерактивную карту, где можно увидеть, где ограничено воздушное пространство.
Джерело: Facebook
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