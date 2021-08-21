Байден подписал указ о праве вводить санкции против российских трубопроводов

Президент США Джо Байден подписал в пятницу указ, дающий возможность американской администрации вводить ограничительные меры, нацеленные против российских трубопроводов, используемых для экспорта энергоносителей.

Документ называется "Блокирование собственности в связи с некоторыми российскими энергетическими проектами", передает Интерфакс-Украина.

В тексте отмечается, что цель этих мер – принятие дополнительные мер "в отношении определенных приносящих вред зарубежных инициатив властей РФ".

Однако, в нем нет перечня трубопроводов, против которых могут вводиться американские санкции.

Согласно указу Байдена, госсекретарь США вместе с главой Минфина могут издавать распоряжения о замораживании активов физлиц на американской территории. Также предусматривается возможность введения визовых ограничений и запрета на передачу средств американцами людям, оказавшимся в санкционном списке.

В указе президента США говорится и о наличии механизма, через который физлица могут получать отвод от данных ограничительных мер.

Напомним, США ввели санкции против страховой компании "Константа", АО "Нобилити" из Санкт-Петербурга и принадлежащих ему судов снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", которые участвуют в реализации "Северного потока-2".

При этом ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.