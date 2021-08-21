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Байден подписал указ о праве вводить санкции против российских трубопроводов

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Байден подписал указ о праве вводить санкции против российских трубопроводов
Фото: CNN

Президент США Джо Байден подписал в пятницу указ, дающий возможность американской администрации вводить ограничительные меры, нацеленные против российских трубопроводов, используемых для экспорта энергоносителей.

Документ называется "Блокирование собственности в связи с некоторыми российскими энергетическими проектами", передает Интерфакс-Украина.

В тексте отмечается, что цель этих мер – принятие дополнительные мер "в отношении определенных приносящих вред зарубежных инициатив властей РФ".

Однако, в нем нет перечня трубопроводов, против которых могут вводиться американские санкции.

Согласно указу Байдена, госсекретарь США вместе с главой Минфина могут издавать распоряжения о замораживании активов физлиц на американской территории. Также предусматривается возможность введения визовых ограничений и запрета на передачу средств американцами людям, оказавшимся в санкционном списке.

В указе президента США говорится и о наличии механизма, через который физлица могут получать отвод от данных ограничительных мер.

Напомним, США ввели санкции против страховой компании "Константа", АО "Нобилити" из Санкт-Петербурга и принадлежащих ему судов снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", которые участвуют в реализации "Северного потока-2".

При этом ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+4
І одразу вилізло русобидло порохкати на Джо.
Абідна, козломорді істоти? Незабаром свій газ будете собі у дупу закачувати!😆
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22.08.2021 11:58
+3
В штатовском духе - сказано красиво и много, но - ничего конкретно.
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21.08.2021 15:24
+1
давайте більше бути у реальності. Поки альтернативи російським енергоносіям майже немає.
Була б Європа заінтересована у альтернативних енергоносіях, більш активно б розвівала доставку з інших джерел. Наприклад Nabucco.
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22.08.2021 12:18
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В штатовском духе - сказано красиво и много, но - ничего конкретно.
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21.08.2021 15:24 Відповісти
Діда "має право мати право" Байден подписал указ о праве вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 2535
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23.08.2021 01:37 Відповісти
І одразу вилізло русобидло порохкати на Джо.
Абідна, козломорді істоти? Незабаром свій газ будете собі у дупу закачувати!😆
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22.08.2021 11:58 Відповісти
давайте більше бути у реальності. Поки альтернативи російським енергоносіям майже немає.
Була б Європа заінтересована у альтернативних енергоносіях, більш активно б розвівала доставку з інших джерел. Наприклад Nabucco.
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22.08.2021 12:18 Відповісти
Сер'йозно?!
А нічого, шо 3 роки тому - ми експортували надлишок електроенергії?!
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22.08.2021 13:51 Відповісти
Переробимо Північний потік-2 в спитртопровід на реверсі
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22.08.2021 14:21 Відповісти
А почему.нам про это сообщает брехливый путинский интерфакс.
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22.08.2021 14:30 Відповісти
Недовго музика лунала про москальські перемоги... Але висратися на інфо-нужниках москалі таки втигли. )))
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25.08.2021 10:08 Відповісти
 
 