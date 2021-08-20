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Глава налоговой милиции официально назначен директором БЭБ

Новини БізнесЦензор Влада

Глава налоговой милиции официально назначен директором БЭБ

Кабинет министров на закрытом заседании в пятницу назначил директором Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадима Мельника, который до последнего времени возглавлял Государственную фискальную службу (ГФС, координирует работу налоговой милиции).

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №977-р от 20 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Мельник назначен на должность директора БЭБ сроком на пять лет.

Другим своим распоряжением №976-р от 20 августа Кабмин уволил его с должности главы ГФС.

Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года.

Ранее Мельник отмечал, что сотрудники налоговой милиции также могут перейти на работу в БЭБ, поскольку для этого нет ограничений.

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Как сообщалось, ранее советник главы Офиса президента Андрея Ермака и глава комиссии по отбору директора Бюро Тимофей Милованов объявил, что в финал конкурса вышли глава Государственной фискальной службы (ГФС, координирует работу налоговой милиции) Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи. Теперь одного из этих кандидатов Кабмин должен назначить руководителем создаваемого ведомства.

Напомним, Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины" 28 января. Новый орган должен сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.

При этом депутаты продлили работу налоговой милиции еще на полгода, так как ее полномочия должны были прекратиться вместе в вступлением в силу закона о Бюро экономической безопасности.

Ранее в Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) предупреждали об опасности, что создание Бюро экономической безопасности (БЭБ) может просто поменять название налоговой милиции и позволит трудоустроить якобы в новом органе нынешних сотрудников ГФС.

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Топ коментарі
+4
Глава налоговой милиции официально назначен директором БЭБ - Цензор.НЕТ 3060
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21.08.2021 12:26
+3
"Рожденный ползать,летать не может". Главный по зашкварам в ГФС назначен быть главным по похоронам созданной БЭБ! Упокой Господь "душу" БЭБ.
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21.08.2021 08:36
+3
В Україні ніякої вертикалі влади більше не існує, є тільки вертикаль корупції і поборів.
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22.08.2021 09:41
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Чі Вова на морі, чі дурак, чі його підставляють
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20.08.2021 22:51 Відповісти
3 в 1
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21.08.2021 12:25 Відповісти
А може це дуже порядна людина!!!!
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20.08.2021 23:04 Відповісти
"Рожденный ползать,летать не может". Главный по зашкварам в ГФС назначен быть главным по похоронам созданной БЭБ! Упокой Господь "душу" БЭБ.
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21.08.2021 08:36 Відповісти
милиционер
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21.08.2021 09:55 Відповісти
А кака разница,новые или не новые лица.
Хуже не будет.
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21.08.2021 09:56 Відповісти
Глава налоговой милиции официально назначен директором БЭБ - Цензор.НЕТ 3060
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21.08.2021 12:26 Відповісти
В Україні ніякої вертикалі влади більше не існує, є тільки вертикаль корупції і поборів.
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22.08.2021 09:41 Відповісти
Ну це вже - настояcща рехворма Глава налоговой милиции официально назначен директором БЭБ - Цензор.НЕТ 706 . Не то шо раньше ..
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22.08.2021 10:25 Відповісти
Начальник тот же,подчиненные те же,законы по которым они работают не менялись,сменили только вывеску,классический случай по перестановке кроватей в борделе.
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22.08.2021 14:35 Відповісти
країна абсурду і відвертого, уже нічим не прикритого дибілізму у владі. це вже навіть не граблі, це система, система яка дуже швидко вичухалася після Майданів і набирає своїх цинічних і антидержавницьких обертів. все повертається на круги "своя". правду сказав на днях Семенченко, маючи на увазі самих активних Майданівців - треба було брати владу в свої руки.
а тепер, цей дощ надовго... .
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22.08.2021 18:44 Відповісти
І щуку в воду випустить звеліли...
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22.08.2021 23:04 Відповісти
Уже понятно, что это будет репрессионный и коррумпированный карательный "орган", впрочем, как и налоговая милиция. Смысл этой псевдореформы непонятен.
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23.08.2021 05:13 Відповісти
хтось від зеленї злодійкуватої шобли чекав чогось іншого??? вони прийшли, щоб повернути систему, котру будував "овощ", зацементувати олігархічний устрій, не дати розвиватися середньому класу та розвернути Україну в бік московської орди ...так що це природнє для зелених олігархічних слуг призначення... Шторміть малий та середній бізнес, покривати олігархів...
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23.08.2021 12:41 Відповісти
 
 