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Виктор Ющенко возглавил набсовет платежной системы "Лео"

Новини БізнесЦензор Фінанси

Третий Президент Украины, экс-глава Нацбанка Виктор Ющенко вернулся к крупному бизнесу. Он посетит бизнес-встречу "Forbes. Ресурсы для роста", которая состоится в Одессе 22 августа, в качестве председателя наблюдательного совета международной платежной системы "Лео" (LEO).

Об этом сообщает пресс-служба МВСП "Лео".

Кроме Ющенко, на конференции Forbes будут ведущие эксперты финансового и Финтех-рынка, которые поделятся актуальными идеями по развитию Финтех в Украине. В частности, ожидается и выступление Председателя Национального банка (НБУ) Кирилла Шевченко.

Виктор Ющенко возглавил набсовет платежной системы Лео 01
Председатель наблюдательного совета международной платежной системы "Лео", третий президент Украины Виктор Ющенко

"Развитие Финтех-индустрии сегодня во многом определяет прогресс цивилизации. Финтех-компании переводят на качественно новый уровень банковские услуги, кредитование, страхование и бухгалтерский учет. Прогнозируется, что к 2022 году объем глобального Финтех-рынка может вырасти до $310 млрд. Около 43% украинских Финтех-проектов работают на международном уровне. По технологическому уровню и спектру услуг Украина успешно конкурирует с ведущими мировыми игроками", – отметила председатель процессинговой компании LeoGaming и директор ФК "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова .

Бизнес-встреча "Forbes. Ресурсы для роста" состоится 22 августа в Одессе, во дворе Художественного музея (ул. Софиевская, 5А). Начало ивента запланировано на 12:00. После завершения деловой части гостям обещают неформальное общение со спикерами. Партнерами выступает компания LeoGaming и "Айбокс Банк", а модератором – главный редактор "Forbes Украина".

Виктор Ющенко возглавил набсовет платежной системы Лео 02
Глава процессинговой компании LeoGaming и директор ФК "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова

Виктор Ющенко – третий Президент Украины, экс-премьер-министр (1999-2001) и глава Нацбанка (1993-2000). Ющенко в 2007 году, находясь на посту Президента, начал переговоры об изменениях Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС на новый усиленный формат сотрудничества – Соглашение об Ассоциации с ЕС.

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Топ коментарі
+4
Краще всіх бувших Президентів людям жилось при президентстві Віктора Ющенко!Навіть статистика каже про стабільний ріст економіки.Що значить професіонал керував,не не те,що робить видимість роботи отой блазень(клоун).Одні відосики і совкова показуха від Зеленського!
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20.08.2021 21:19
+3
ющенко ГАНДОН
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21.08.2021 08:14
+3
Да, но только благодаря Тимошенко.
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21.08.2021 08:30
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Краще всіх бувших Президентів людям жилось при президентстві Віктора Ющенко!Навіть статистика каже про стабільний ріст економіки.Що значить професіонал керував,не не те,що робить видимість роботи отой блазень(клоун).Одні відосики і совкова показуха від Зеленського!
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20.08.2021 21:19 Відповісти
гандон, который агитировал за Януковича ?
рост был пока Ющенко с рыгами и П не провернул схему с рефинансом в 2008м ...
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21.08.2021 08:12 Відповісти
Arkady Korshun, г@ндон це ти. Ющенко ні за кого не агітував, а просто забезпечив чесні вибори. А те що за Жульку багато проукраїнських громадян не проголосувало, а проголосувало в графі "не підтримую жодного кандидата", була тоді така графа, яку ввела на тих виборах Верховна Рада. От на тому і зіграли риги. Це відбулось тому, що в косатій Тимошенчихи багато хто розчарувався за часи її прем'єрства і чвари з Ющенком йшли з її боку, адже на той час після введення політичної реформи Жулька мала більше влади, ніж президент. А традиційно валити не розібравшись на Ющенка всі негаразди на той час можуть тільки недалекі люди. Як наприклад міг Ющенко вплинути на мій вибір, якщо я ні в якому разі ніколи ні за якої агітації навіть від Ющенка не прогодосувала за двічі уголовника Януковича. Так само і всі решта виборців обирали не за якимось надуманим вами закликом від Ющенка і насправді президент не мав права агітувати за будь якого кандидата, адже це були саме президентські вибори. Ющенка дуже підірвала важка хвороба після отруєння і хто його знає, як вона вплинула на його президентську роботу.
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21.08.2021 16:07 Відповісти
«Віктор Ющенко виявився нижчим всякої критики, коли почав війну із Юлією Тимошенко. Він почав гнатися за наповненням своїх кишень, що підтвердило, що він за духом своїм є плебей, а не лицар. Ну і кінець кінцем, плебейство Ющенка призвело до того, що він посприяв приходу до влади справжнього кваліфікованого ворога української нації та агента московського імперіалізму - Януковича.
Президент Віктор Ющенко виявився добрим проповідником, але не державником, тому він розчарував усіх,і мене зокрема." (Лук'яненко Левко Григорович -- Герой України, український політичний діяч і дисидент часів СРСР)
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23.08.2021 12:51 Відповісти
Ющенко просто отримував від Фірташа - путіна 27% долі з Росукренерго.

27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой
Подробности: https://regnum.ru/news/1109664.html?fbclid=IwAR3XPS8KJNn1YRD40fkIR10iVObTXP_zQm5xtjcOtqHBRfZElsnh h6_1EiI
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23.08.2021 12:54 Відповісти
Да, но только благодаря Тимошенко.
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21.08.2021 08:30 Відповісти
Тимоха газова пройдоха, збита чапля.
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21.08.2021 21:09 Відповісти
В твоих влажных фантазиях, зенитчик хренов.
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22.08.2021 06:51 Відповісти
А ну знайди мені тут призвище Тимошенко порося.
Названы имена "газовых королей" Украины.
Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка (розслідування)
https://www.radiosvoboda.org/a/29049145.html
…….

http://economics.lb.ua/state/2012/08/20/166607_nazvani_imena_gazovih_koroley.html
...
Фірташ,Ахметов,********,Мартиненко,Кононенко,Порошенко, Злочевскій,Нарбут, Іванна Клімпуш Цинцадзе,І.Коломойский,Г. Боголюбов,компаніі дніпровських бізнесменів належить пакет акцій в 25.54%.
http://biz.censor.net.ua/resonance/8017/import_gaza_v_pervoyi_polovine_2016_goda_menedjery_firtasha_i_34treyidery_martynenk
...
Ринок скрапленого газу зачистили для фірм Медведчука? - "Схеми"
http://politerno.com.ua/2017/02/27/rynok-skraplenogo-gazu-zachystyly-dlya-firm-medvedchuka-shemy/
...
Фірма Злочевського виборола прикарпатські надра у Верховному суді
https://www.pravda.com.ua/news/2018/09/20/7192659/
,...................
Злочевський володіє найбільшою кількістю дозволів на користування надрами
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/28/635441/
*****
,………
Майже 70% нафтогазовидобувних компаній області зареєстровані в офшорах
https://poltava.to/news/42029/?fbclid=IwAR2X4OOrUSSrQ5r3FQ1HUrVIJkXgzWQ-u_ACnCYeA25dTKOhDaNvjx4tSXo
,…………………………………

Российский олигарх П. Фукс без конкурса получил новые лицензии на недра в Украине
https://ukranews.com/news/581779-rossyyskyy-olygarkh-pavel-fuks-bez-konkursa-poluchyl-novye-lycenzyy-na-*****-v-ukrayne
Хто володіє нафтогазовими родовищами країни.
Третину приватних компаній, що видобувають нафту і газ в Україні, контролюють публічні діячі або їхні найближчі соратники.
Серед них - народні депутати, найбільші олігархи та одіозний екс-міністр часів Януковича.
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/03/28/635428/
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23.08.2021 12:59 Відповісти
типа- походу бджоли загудуть))) Виктор Ющенко возглавил набсовет платежной системы "Лео" - Цензор.НЕТ 2985
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21.08.2021 00:09 Відповісти
ющенко ГАНДОН
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21.08.2021 08:14 Відповісти
Arkady Korshun, ти г@ндон, а не Ющенко.
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21.08.2021 16:10 Відповісти
Петро Чайка
Вчора о 00:08 ·
ЮЩЕНКО "ХІ-ХІ"
Ющенко - Назвав українців, які прийняли участь в акції «Україна без Кучми», фашистами, а самого Кучму своїм батьком.
Ющенко - Підписав Універсал дружби і любові з регіоналами, соціалістами і комуністами, який не підписала одна Юлія Тимошенко.
Ющенко - Створив Ширку з Януковичем. Офіційну, не фейкову, про яку брешуть щодо Юлії Тимошенко.
Ющенко - Зірвав підписання контракту по газу за індикативною ціною в 230 дол, про який домовилася Юлія Тимошенко.
Ющенко - Разом з Гриценко розпочали розвал армії, відмовившись від створення контрактної армії, перехід до якої був підготовлений Юлею Тимошенко.
Ющенко - Разом з Януковичем і Порошенко обвалив курс гривні з 5 до 8 грн за дол.
Ющенко - На виборах 2010 року, годинами не вилазив з телевізора, вів інтенсивну агітацію за Януковича і шалену брудну пропаганду проти Юлії Тимошенко. Підписував, в порушення Конституції, закони, яки були спрямовані на фальсифікацію виборів. І в решті-решт, добився свого, привів до влади Януковича.
І ще багато всього-всього.... Хі-хі...
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23.08.2021 13:02 Відповісти
Тепер всі гроші з Лео підуть до лікарні майбутнього.
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21.08.2021 08:35 Відповісти
его дочка Виталина активная ватница меж прочим
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21.08.2021 09:02 Відповісти
ці руки засумували?
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21.08.2021 11:11 Відповісти
Вот это культурная традиция - бывших в набсоветы...
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21.08.2021 11:32 Відповісти
Ющенко українець і все робив можливе для України і українського народу, найкращий національний президент.
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21.08.2021 21:11 Відповісти
Ю. Єхануров (який у 2006 р. був прем'єр-міністром) розповідав восени 2007 року, що в 2006 році з самого початку був націлений на коаліцію з «Партією регіонів» і вів про це переговори - за дорученням президента В. Ющенка:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2006
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23.08.2021 12:50 Відповісти
Нарешті знайшлось солодке і тепле місце у Зеленського для Ющенко - Порошенко приготуватись!!!
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23.08.2021 13:06 Відповісти
 
 