Виктор Ющенко возглавил набсовет платежной системы "Лео"

Третий Президент Украины, экс-глава Нацбанка Виктор Ющенко вернулся к крупному бизнесу. Он посетит бизнес-встречу "Forbes. Ресурсы для роста", которая состоится в Одессе 22 августа, в качестве председателя наблюдательного совета международной платежной системы "Лео" (LEO).

Об этом сообщает пресс-служба МВСП "Лео".

Кроме Ющенко, на конференции Forbes будут ведущие эксперты финансового и Финтех-рынка, которые поделятся актуальными идеями по развитию Финтех в Украине. В частности, ожидается и выступление Председателя Национального банка (НБУ) Кирилла Шевченко.

Председатель наблюдательного совета международной платежной системы "Лео", третий президент Украины Виктор Ющенко

"Развитие Финтех-индустрии сегодня во многом определяет прогресс цивилизации. Финтех-компании переводят на качественно новый уровень банковские услуги, кредитование, страхование и бухгалтерский учет. Прогнозируется, что к 2022 году объем глобального Финтех-рынка может вырасти до $310 млрд. Около 43% украинских Финтех-проектов работают на международном уровне. По технологическому уровню и спектру услуг Украина успешно конкурирует с ведущими мировыми игроками", – отметила председатель процессинговой компании LeoGaming и директор ФК "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова .

Бизнес-встреча "Forbes. Ресурсы для роста" состоится 22 августа в Одессе, во дворе Художественного музея (ул. Софиевская, 5А). Начало ивента запланировано на 12:00. После завершения деловой части гостям обещают неформальное общение со спикерами. Партнерами выступает компания LeoGaming и "Айбокс Банк", а модератором – главный редактор "Forbes Украина".

Глава процессинговой компании LeoGaming и директор ФК "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова

Виктор Ющенко – третий Президент Украины, экс-премьер-министр (1999-2001) и глава Нацбанка (1993-2000). Ющенко в 2007 году, находясь на посту Президента, начал переговоры об изменениях Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС на новый усиленный формат сотрудничества – Соглашение об Ассоциации с ЕС.