Виктор Ющенко возглавил набсовет платежной системы "Лео"
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Третий Президент Украины, экс-глава Нацбанка Виктор Ющенко вернулся к крупному бизнесу. Он посетит бизнес-встречу "Forbes. Ресурсы для роста", которая состоится в Одессе 22 августа, в качестве председателя наблюдательного совета международной платежной системы "Лео" (LEO).
Об этом сообщает пресс-служба МВСП "Лео".
Кроме Ющенко, на конференции Forbes будут ведущие эксперты финансового и Финтех-рынка, которые поделятся актуальными идеями по развитию Финтех в Украине. В частности, ожидается и выступление Председателя Национального банка (НБУ) Кирилла Шевченко.
"Развитие Финтех-индустрии сегодня во многом определяет прогресс цивилизации. Финтех-компании переводят на качественно новый уровень банковские услуги, кредитование, страхование и бухгалтерский учет. Прогнозируется, что к 2022 году объем глобального Финтех-рынка может вырасти до $310 млрд. Около 43% украинских Финтех-проектов работают на международном уровне. По технологическому уровню и спектру услуг Украина успешно конкурирует с ведущими мировыми игроками", – отметила председатель процессинговой компании LeoGaming и директор ФК "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова .
Бизнес-встреча "Forbes. Ресурсы для роста" состоится 22 августа в Одессе, во дворе Художественного музея (ул. Софиевская, 5А). Начало ивента запланировано на 12:00. После завершения деловой части гостям обещают неформальное общение со спикерами. Партнерами выступает компания LeoGaming и "Айбокс Банк", а модератором – главный редактор "Forbes Украина".
Виктор Ющенко – третий Президент Украины, экс-премьер-министр (1999-2001) и глава Нацбанка (1993-2000). Ющенко в 2007 году, находясь на посту Президента, начал переговоры об изменениях Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС на новый усиленный формат сотрудничества – Соглашение об Ассоциации с ЕС.
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рост был пока Ющенко с рыгами и П не провернул схему с рефинансом в 2008м ...
Президент Віктор Ющенко виявився добрим проповідником, але не державником, тому він розчарував усіх,і мене зокрема." (Лук'яненко Левко Григорович -- Герой України, український політичний діяч і дисидент часів СРСР)
27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой
Подробности: https://regnum.ru/news/1109664.html?fbclid=IwAR3XPS8KJNn1YRD40fkIR10iVObTXP_zQm5xtjcOtqHBRfZElsnh h6_1EiI
Названы имена "газовых королей" Украины.
Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка (розслідування)
https://www.radiosvoboda.org/a/29049145.html
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http://economics.lb.ua/state/2012/08/20/166607_nazvani_imena_gazovih_koroley.html
...
Фірташ,Ахметов,********,Мартиненко,Кононенко,Порошенко, Злочевскій,Нарбут, Іванна Клімпуш Цинцадзе,І.Коломойский,Г. Боголюбов,компаніі дніпровських бізнесменів належить пакет акцій в 25.54%.
http://biz.censor.net.ua/resonance/8017/import_gaza_v_pervoyi_polovine_2016_goda_menedjery_firtasha_i_34treyidery_martynenk
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Ринок скрапленого газу зачистили для фірм Медведчука? - "Схеми"
http://politerno.com.ua/2017/02/27/rynok-skraplenogo-gazu-zachystyly-dlya-firm-medvedchuka-shemy/
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Фірма Злочевського виборола прикарпатські надра у Верховному суді
https://www.pravda.com.ua/news/2018/09/20/7192659/
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Злочевський володіє найбільшою кількістю дозволів на користування надрами
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/28/635441/
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Майже 70% нафтогазовидобувних компаній області зареєстровані в офшорах
https://poltava.to/news/42029/?fbclid=IwAR2X4OOrUSSrQ5r3FQ1HUrVIJkXgzWQ-u_ACnCYeA25dTKOhDaNvjx4tSXo
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Российский олигарх П. Фукс без конкурса получил новые лицензии на недра в Украине
https://ukranews.com/news/581779-rossyyskyy-olygarkh-pavel-fuks-bez-konkursa-poluchyl-novye-lycenzyy-na-*****-v-ukrayne
Хто володіє нафтогазовими родовищами країни.
Третину приватних компаній, що видобувають нафту і газ в Україні, контролюють публічні діячі або їхні найближчі соратники.
Серед них - народні депутати, найбільші олігархи та одіозний екс-міністр часів Януковича.
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/03/28/635428/
Вчора о 00:08 ·
ЮЩЕНКО "ХІ-ХІ"
Ющенко - Назвав українців, які прийняли участь в акції «Україна без Кучми», фашистами, а самого Кучму своїм батьком.
Ющенко - Підписав Універсал дружби і любові з регіоналами, соціалістами і комуністами, який не підписала одна Юлія Тимошенко.
Ющенко - Створив Ширку з Януковичем. Офіційну, не фейкову, про яку брешуть щодо Юлії Тимошенко.
Ющенко - Зірвав підписання контракту по газу за індикативною ціною в 230 дол, про який домовилася Юлія Тимошенко.
Ющенко - Разом з Гриценко розпочали розвал армії, відмовившись від створення контрактної армії, перехід до якої був підготовлений Юлею Тимошенко.
Ющенко - Разом з Януковичем і Порошенко обвалив курс гривні з 5 до 8 грн за дол.
Ющенко - На виборах 2010 року, годинами не вилазив з телевізора, вів інтенсивну агітацію за Януковича і шалену брудну пропаганду проти Юлії Тимошенко. Підписував, в порушення Конституції, закони, яки були спрямовані на фальсифікацію виборів. І в решті-решт, добився свого, привів до влади Януковича.
І ще багато всього-всього.... Хі-хі...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2006