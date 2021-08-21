США ввели новые санкции против "Северного потока-2"

США введут ограничительные меры против судна и двух физических лиц в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Интерфакс.

"Госдеп представил Конгрессу доклад (администрации США) по мерам против "Северного потока-2", в котором числится одно российское судно и двое россиян, связанных с "Северным потоко-2", - отмечается в заявлении.

Позднее в пятницу обновленный список был опубликован на сайте Минфина США, в него попали два судна и два юридических лица. Это страховая компания "Константа", АО "Нобилити" из Санкт-Петербурга и принадлежащие ему суда снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", участвующие в реализации "Северного потока-2".

Публикации нового списка предшествовало сообщение агентства Bloomberg со ссылкой на свои источники. Оно назвало три пункта из четырех попавших в итоговый документ, а также сообщило, что США оставили в силе отвод от санкций в отношении компании-оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG.

Администрация США по закону должна каждые три месяца отчитываться перед конгрессом о мерах, принятых против "Северного потока 2".

Как сообщалось, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, "не очень верит" в то, что все обязательства по соглашению между США и Германией об условиях запуска "Северного потока-2" будут выполнены.