СНБО поручил восстановить разрушенную историческую усадьбу в центре Киева

Совет нацбезопасности и обороны принял решение восстановить разрушенную достопримечательность - усадьбу Барбана, а также провести аудит всех архитектурных памятников по всей территории страны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на брифинге, передает Укринформ.

"Учитывая то, что произошло с усадьбой Барбана, Совет нацбезопасности и обороны принял несколько решений. Во-первых, дать оценку разрушению усадьбы Барбана. Если там есть какой-то криминальный элемент, то, соответственно, начать расследование. Во-вторых, восстановить разрушенную достопримечательность. И это решения Совета нацбезопасности и обороны, которые касаются разных уровней: и полиции, и КГГА, и правительства, и местных советов по другим регионам. Подготовить аудит всех архитектурных ценностей по всей территории Украины", - рассказал Никифоров.

Как сообщалось, в Киеве на улице Обсерваторной, 6, утром 20 августа снесли историческую усадьбу Барбана.

Ранее СМИ сообщали, что рядом с усадьбой Барбана и возле дома Осипа Родина выполняются строительные работы. В частности, СМИ информировали, что 19 августа начали разбирать столетнюю усадьбу Барбана несмотря на протесты местных жителей. 18 августа во двор этого дома пытались завезти трактор, но его не пропустили активисты из соседних домов.

Позже министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко осудили снос исторической усадьбы Барбана, построенной в XIX веке, и обменялись обвинениями из-за этого.

В полиции Киева сообщили, что открыли уголовное производство по факту самоуправства за строительство на месте дома Барбана на улице Обсерваторной.