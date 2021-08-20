Путин возложил ответственность за будущий транзит газа через Украину на европейских покупателей

Перспективы транзита газа через Украину после 2024 года (когда завершается текущий контракт) зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Интерфакс-Украина.

Путин напомнил, что Меркель "всегда придерживалась этой позиции о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года".

"Я заверил, что мы полностью исполним все обязательства по транзитному договору даже после ухода Меркель с поста канцлера", - заявил Путин, отвечая на соответствующий вопрос германского журналиста.

Президент РФ отметил, что "Северный поток 2" - это не политический процесс, это "заблуждение".

"Он на 2 тыс. км короче, чем украинский транзит, и этот более экологически чистый проект в пять раз сокращает выбросы в атмосферу. И это намного дешевле, чем через Украину. Но мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но должны понять, на какой срок и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать. А с учетом зеленой повестки, которая осуществляется в Европе, - будут ли у нас закупать газ и сколько. В любом случае это вопрос коммерческого характера, учитывая техническое состояние", - сказал Путин.

По мнению президента РФ, перспективы украинского транзита также связаны с ростом потребления газа в южной Европе.

"Объемы потребления растут, и, надеюсь, так будет и дальше. Более надежного источника, чем российский газ у европейских и немецких потребителей нет", - добавил он.

Как сообщалось, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, "не очень верит" в то, что все обязательства по соглашению между США и Германией об условиях запуска "Северного потока-2" будут выполнены.