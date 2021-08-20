СНБО принял решение о возвращении "Черкассыгаза" в собственность государства, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) отдал протокольное поручение о возврате АО "Черкассыгаз" в государственную собственность.

Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.

"Рассматривали вопрос возвращения в госсобственность предприятия "Черскассыгаз", был доклад министра энергетики по этому поводу, и было принято протокольное поручение, касающееся возврата этого предприятия в госсобственность, которого незаконным способом путем мошеннических манипуляций государство было лишено", – сказал Данилов.

"Отдано поручение осуществить мероприятия по возврату госпакета акций "Черкассыгаз", определению виновных в этом лиц и возмещению принесенных государству убытков, а также установить контроль над АО "Черкассыгаз", – уточнил секретарь СНБО.

По его словам, СНБО принял к сведению информацию министра энергетики Германа Галущенко и главы НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко о потере государственного контрольного пакета акций предприятия, а также поручило Кабинету министров совместно с НКБЦФР, СБУ, ГБР при участии Офиса генпрокурора и НАБУ в месячный срок провести проверку обстоятельств этой потери.

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Как писал БизнесЦензор, АО "Черкассыгаз" контролируют Игорь Воронин и Юрий Величко, возглавляет предприятие Сергей Буян.

Напомним, в декабре 2012 года "Черкассыгаз" сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР, что пакет акций предприятия, принадлежащий НАК "Нафтогаз Украины" сократился с 51% до 9,97%.

В пресс-службе Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины сообщили, что решение о приватизации госпакета акций "Черкассыгаза" правительством не принималось, и акции этой компании ФГИ не получал."Нафтогаз Украины" тогда отказался комментировать снижение своей доли в "Черкассыгазе".

Тогда, в частности, было зафиксировано, что в число собственников газовой компании вошло ООО "Ласфано Украина", являющаяся соучредителем ООО "Фиинансовая компания "Сонячне мисто", советник которой Сергей Матвийчук возглавлял наблюдательный совет "Надра Банка" Дмитрия Фирташа.

В настоящее время "Нафтогаз" сохраняет за собой долю 9,97% акций в облгазе, Perritt Select Investments Limited принадлежит 22,56%, ООО "Ласфано Украина" – 20,35%, ООО "Межрегиональная торговая компания" – 15,81%, Владимиру Болбасу и Сергею Назаренко – по 9,87%, Newavit Holding and Finance – 6,6%.

"Черкассыгаз" обслуживает газораспределительные сети, расположенные на территории Черкасской области.