БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1319 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
3110 6
електроенергія (1005) ДТЕК (898) Галущенко (52) Герус (207) опалювальний сезон (439) Електрика (1042) Міненерго (318)

Вопрос тарифа на электроэнергию для отопления пока что не решен, – Минэнерго

Новини БізнесЦензор Енергетика

Вопрос тарифа на электроэнергию для отопления пока что не решен, – Минэнерго

Вопрос, на каких условиях украинцы будут оплачивать электроэнергию, используемую для индивидуального электрического обогрева жилья, не снят с повестки дня правительства и еще будет обсуждаться.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает Интерфакс-Украина.

"Ближе к отопительному сезону этот вопрос еще обязательно будет обсуждаться", – сказал министр.

При этом он напомнил, что недавно правительство снизило тарифы для населения до 1,44 грн за кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч.

"Мы это сделали, а дальше будем смотреть", – отметил Галущенко.

Как сообщалось, ранее Кабмин обнародовал решение, согласно которому население с 1 октября будет платить 1,44 грн за кВт-ч электроэнергии при потреблении до 250 кВт-ч (включительно) в месяц. Тариф для абонентов, потребляющих свыше 250 кВт-ч в месяц останется на прежнем уровне – 1,68 грн/кВт-ч с НДС за весь объем потребления. 

При этом с 1 января НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию, в том числе тариф в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

После этого Кабмин ввел компенсации для 600 тысяч потребилетей, дома которых оборудованы электроотопительными установками, но только на первый квартала 2021 года. На финансирование этой бюджетной программы было направлено 1,4 млрд грн за счет уменьшения на эту же сумму расходов, предусмотренных на выплату льгот и жилищных субсидий.

Джерело:  Интерфакс-Украина
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кручу верчу обмануть хочу
показати весь коментар
20.08.2021 21:27 Відповісти
Уже обманули. Ясно что 0.9 не будет, а будет или 1.44, вероятней всего, или 1.68. но это не предел. Вряд-ли это поможет решить проблему ограбление бюджета теперешними владельцами виэ.
показати весь коментар
21.08.2021 09:54 Відповісти
Бюджет грабить ТЕЦ і ТЕС, а не ВДЕ як ви собі придумали. ВДЕ за енергію платять майже стільки ж як витрачають на ТЕС.
Вся річ в тому що ТЕС і ТЕЦ вже не мало існувати. Їх мали по трохи ліквідовувати чи заморожувати взамін побудованих потужностей ВДЕ. Але цього не відбулось. Як наслідок АЕС почав втрачати ринок. А там ще продажа енергії АЕС олігархам за копійки, а ще відшкодування з бюджету іншим олігархам власникам обленергно... Ось і маєте причини проблем.
показати весь коментар
21.08.2021 17:57 Відповісти
Шо простите за откровенность чушь вы пишите? Олигархические и прочие успевшие примазаться вовремя к зелёному тарифу аферисты выгребают из бюджета за один киллват произведенной энергии более чем в 2 раза чем оплата за тот же киловат тес. Ахметов свои тес останавливает чтоб грабить бюджет своими ветряками и сес. А вы какой-то бред несёте о каких-то остановках и тд.
показати весь коментар
21.08.2021 18:33 Відповісти
11.89грн для тех, кто зарегистрировал станции в 2014
10.69грн для тех, кто в 2015
(Ахметов, братья Клюевы)
показати весь коментар
21.08.2021 21:41 Відповісти
Если интересно то там целая шкакла для тех кто надумает открывать вде в дальнейшем.
показати весь коментар
21.08.2021 23:32 Відповісти
 
 