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Apple отложила выход сотрудников на рабочие места до следующего года

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Apple отложила выход сотрудников на рабочие места до следующего года

Компания Apple Inc. отложила выход своих сотрудников в США на рабочие места до января 2022 года на фоне распространения нового более опасного штамма COVID-19.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ компании, передает Интерфакс-Украина.

Магазины и офисы компания закрывать не намерена, говорится в сообщении.

В июле этого года, когда в США начал все больше распространяться штамм "дельта", Apple была одной из первых, кто перенес выход своих работников в офисы хотя бы на три дня в неделю - до октября. Ранее компания рассчитывала, что сотрудники смогут вернуться на рабочие места в сентябре.

Другие крупные американские компании, которые относятся к технологическому сектору экономики, также откладывают выход сотрудников в офисы до следующего года, отмечает MarketWatch. Среди них интернет-ритейлер Amazon, сервис доставки еды DoorDash и сервис заказа такси Lyft.

Ранее сообщалось, что Apple открыла официальный офис в Украине. Также Apple планирует самостоятельно ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров, которые предоставляют услуги компании в Украине.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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