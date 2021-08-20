АМКУ разрешил компании "Вест Вей" купить Луцкий спиртзавод за 55 миллионов
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Антимонопольный комитет Украины разрешил компании ООО "Вест Вей" (Львов) покупку принадлежащего ГП "Укрспирт" Луцкого места проведения деятельности (МПД) и хранения спирта (Луцк) за 54,7 млн грн.
Данный вопрос госрегулятор рассмотрел на заседании 19 августа, а соответствующее решение обнародовал на сайте 20 августа, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, право на приватизацию данного актива за 108,48 млн грн на онлайн-аукционе 30 марта выиграло ООО "АС Инвест Групп" (Львов), однако отказалось от подписания договора купли-продажи объекта. Соответственно, право на приватизацию спиртзавода перешло к следующему участнику аукциона, предложившему наибольшую сумму сделки - компании "Вест Вей" с ее ценовым предложением в 54,7 млн грн.
По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Вест Вей" с уставным капиталом 1 млн грн зарегистрировано в 2016 году, оно занимается строительством жилых и нежилых помещений. Его конечный бенефициар – Владимир Каинский.
Согласно информации на сайте "ProZorrо.Продажи", в торгах 30 марта участвовали пять компаний. Помимо "АС Инвест Групп" и "Вест Вей", ООО "Рент авто Украина" (Львов) предложило 24,7 млн грн, ООО "Млыновский мясокомбинат" (поселок Млинив Ривненской области) – 21 млн грн, а ООО "Инсула Кэпитал" (Киев) – 20,7 млн грн.
Луцкое МПД насчитывает 1024 наименования зданий, оборудования, движимого и иного имущества, в число которых входят административный и производственные корпуса, спиртохранилища, склады, мастерские, градирня, бардохранилище и прочие объекты общей площадью 11,29 тыс. кв. м.
Компания ООО "АС Инвест Групп" 30 марта выиграла аукцион по приватизации отдельного имущества Луцкого спиртзавода (Волынская область) за 108,5 млн грн, что в 5,2 раза превысило стартовую цену актива.
ФГИ в 2021 году запланировал продать семь спиртзаводов, которые в настоящее время входят в состав госпредприятия "Укрспирт". Это Борщивский (Тернопольская область), Караванский (Люботин, поселки Караван и Барчаны Харьковской области), Липницкий (Житомирская область), Новоборовицкий (Черниговская область), Иваньковский (села Иваньки и Поташ Черкасской области); Коваливский (Тернопольская область) и Тростянецкий (Винницкая область) спиртзаводы.
Руководитель "Укрспирта" Сергей Блескун написал на минувшей неделе, что инвесторы уже перечислили средства за приватизацию 18 объектов госпредприятия "Укрспирт", 15 из них уже подписали акты приема-передачи имущества, в управлении ГП остаются 12 объектов.
По данным главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" ожидается привлечь около 2 млрд грн, при этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.
Продажу первых объектов большой приватизации глава ФГИ анонсировал летом 2021 года, в их числе будут "Объединенная горно-химическая компания", киевский завод "Большевик", "Президент Отель" и прочее.
Госбюджет на 2021 год предусматривает поступление 12 млрд грн доходов от приватизации, из них 9 млрд грн – за счет продажи крупных объектов.
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