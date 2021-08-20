Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке в 5 раз

Национальный банк за период с 16 по 20 августа выкупил на межбанковском валютном рынке $118 млн, что в 4,6 раз больше, чем неделей ранее. При этом регулятор валюту не продавал.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В том числе $15 млн было приобретено в ходе интервенций с выбором лучшего курса, а $103 млн – по единому курсу.

Всего с начала года Нацбанк выкупил в резервы $1,38 млрд, продал – $169,5 млн.

Тем временем официальный курс гривни незначительно укрепился – с 26,6931 грн/$ в начале недели до 26,6718 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 20 августа.

Как сообщалсь, неделей ранее, с 9 по 13 августа, Нацбанк выкупил на межбанке $25,5 млн.

Со 2 по 6 августа НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $76,3 млн, а на неделе с 26 по 30 июля – $136 млн.