Следствие по делу Медведчука и Козака завершено, – Офис генпрокурора

Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в государственной измене и разграблении национальных ценностей завершено, материалы производства открыты стороне защиты.

Об этом говорится в обращении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, передает Интерфакс-Украина.

При этом фамилии нардепов не называются, однако из сути и деталей подозрения следует, что речь идет о народных депутатах фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Викторе Медведчуке, который в настоящее время находится под домашним арестом, и Тарасе Козаке, находящемся в розыске.

"Материалы сегодня будут открыты народному депутату, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении другого подозреваемого парламентария выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями дело пойдет в суд", – сообщила Венедиктова.

По ее словам, Офис генпрокурора готов к обвинениям в преследовании оппозиции, информационным атакам и препятствовании работе, однако она подчеркнула, что доказательства собраны "и мы готовы идти с ними в суд".

"Двое народных депутатов Украины подозреваются в причастности к тяжким преступлениям. Народные избранники, которые присягали на верность Украине и обязывались защищать ее суверенитет и независимость, обоснованно подозреваются в измене Родине и оказании помощи агрессору в один из самых тяжелых времен нашей истории", – рассказала генпрокурор.

Венедиктова сообщила о наличии у следствия доказательств, что подозреваемые передали оккупационной власти материальную и документальную базу по разработке месторождения "Глубокое", которое расположено в прикерченском шельфе Черного моря в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

"Без помощи этих нардепов РФ понадобились бы годы и огромные ресурсы для освоения участка с перспективными запасами более чем 38 млрд грн", – отметила Венедиктова.

Кроме того, по данным следствия, народные депутаты Украины, действуя в соответствии с указаниями представителей органов власти РФ, осуществляли сбор информации о местах дислокации воинских формирований Украины и их боевой подготовки, а также оказывали содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве, рассказала генпрокурор.

"По сути, они оказывали иностранной стране помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Это не что иное, как государственная измена", – подчеркнула Венетиктова.

По ее словам, речь идет о передаче конфиденциальной информации по одной из военных частей украинской армии, а также об активном участии в разработке так называемого "проекта Луч", направленного на системное продвижение и лоббирование политических, геоэкономических и других интересов РФ, выгодных ей изменений во внутренней и внешней политике Украины.

"Нам придется принять серьезный процессуальный бой. Но мы уверены в своей позиции и продемонстрируем работу прокуроров и следователей в европейском соревновательном процессе. Отдельно хочу сказать, что на этом мы не останавливаемся. Мы осуществляем процессуальное руководство в ряде других уголовных производств по преступлениям в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и экономической безопасности Украины, в которых могут быть причастны как бывшие, так и нынешние народные депутаты Украины", – резюмировала Венедиктова.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины 11 мая провели обыски в особняке народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"), лидера Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, его ближайшего соратника Тараса Козака и в офисе партии ОПЗЖ.

Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении по делу о государственной измене и покушении на завладение природными ресурсами по статьям 111 и 348 Криминального кодекса.

В части завладения природными ресурсами речь идет о незаконной передаче оккупационным влстям в 2015 году документации на месторождение "Глубокое" на шельфе Крыма, запасы которого оцениваются в 38 млрд грн. По данным следствия, он перерегистрировал спецразрешение использования недр по российскому законодательству с помощью его кума Владимира Путина и вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

В части расследования о госизмене, Медведчука обвиняют в том, что он передавал через Козака властям России данные об украинских военных подразделениях. Кроме того, Медведчук и Козак организовали схему вербовки граждан Украины в пользу РФ среди трудовых мигрантов.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.