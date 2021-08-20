Экспорт зерновых нового урожая превысил 6 миллионов тонн, – Минагрополитики

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 20 августа экспортировала 6,18 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 9,8% выше показателей на аналогичную дату предыдущего МГ.

Об этом говорится в информации Минагрополитики.

Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 2,93 млн тонн пшеницы (на 13,9% меньше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021МГ); 2,07 млн тонн ячменя (на 21,9% больше); 1,15 млн тонн кукурузы (в 2,26 раза больше); 18,9 тыс. тонн муки (на 35,7% меньше).

На указанную дату также экспортировано 5,9 тыс. тонн ржи, что в 19,6 раза больше показателей минувшего МГ.

По данным Минагрополитики, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

В 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.