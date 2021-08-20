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Нацбанк вновь отложил конечный срок предоставления банками планов возобновления деятельности

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Нацбанк вновь отложил конечный срок предоставления банками планов возобновления деятельности

Национальный банк Украины отсрочил конечный срок предоставления банками планов возобновления деятельности с 1 октября до 31 декабря 2021 года.

Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор также разрешил во время разработки планов восстановления деятельности применять системно важным банкам в 2021 году два стресс-сценария: комбинированного и стресс-сценария, определенного Национальным банком; а другим банкам – лишь комбинированного.

Как отмечается в сообщении, эти решения приняты с учетом предложений банковского сообщества.

"В случае получения от регулятора перечня недостатков, выявленных в представленных планах, банки обязаны принять меры по недопущению таких недостатков при разработке планов в 2022 году", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в июле 2019 года Национальный банк ввел требования к разработке планов восстановления деятельности банков Украины и банковских групп.

Эти планы должны содержать реалистичные варианты восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния или наступления стрессовой ситуации.

Разработка планов согласно требованиям Национального банка является обязательной для системно важных банков и рекомендуется для других банков.

 До 1 марта текущего года банки впервые в тестовом режиме подавали в Национальный банк Украины планы возобновления деятельности.

Джерело:  НБУ
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