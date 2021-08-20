Договоры на поставку газа с "Нафтогазом" заключили 45% производителей тепла

Трехлетние договоры на поставку газа с ООО "Uазоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключили 480 производителей тепла. Это около 45% предприятий, получавших газ от "Нафтогаза" в предыдущем отопительном сезоне.

Об этом свидетельствуют данные группы "Нафтогаз" по состоянию на 19 августа 2021 года.

Всего уже 554 производителя тепла обратились в "Нафтогаз Трейдинг" для заключения трехлетних контрактов.

Полностью завершила процесс заключения договоров Волынская область - все 7 предприятий, которые производят тепло и горячую воду и сотрудничали с "Нафтогазом" в прошлом году, уже имеют соглашения. В первую тройку также вошли Хмельницкая и Черкасская области - там 89% и 73% предприятий, которые традиционно сотрудничают с "Нафтогазом", уже заключили соглашения.

Из аутсайдеров вышли Ивано-Франковская и Черновицкая области. В перечень регионов с самыми низкими показателями по договорной работе с "Нафтогаз Трейдингом" остается Одесская область, к которой присоединились Закарпатская, Полтавская и Харьковская, где количество договоров не превышает трети от возможного.

В "Нафтогазе" напомнили, что 20 мая 2021 года прекратил действовать режим спецобязательств (ПСО). Теперь производители тепла могут самостоятельно выбирать поставщика газа.

Ранее сообщалось, что ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" с 9 августа предложила клиентам подключиться к новому тарифному плану "Комфортный сезон", который предусматривает возможность платить за газ равными частями ежемесячно и соответственно спланировать свои расходы в течение отопительного сезона.