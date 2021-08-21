Отправленная в Литву колючая проволока для границы обошлась Украине в 29 миллионов

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 16 августа заключила соглашение с ООО "Производственная группа "Кайман" на закупку колючей проволоки стоимостью 29,01 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Закупку провели без торгов в рамках предоставления гуманитарной помощи Литовской Республике во исполнение указа президента Владимира Зеленского. Кабмин выделил на это 33,26 млн грн из резервного фонда госбюджета.

Напомним, Литва обустраивает границу с Беларусью после того, как столкнулась с миграционным кризисом, созданным режимом Александра Лукашенко, организовавшим канал поставок нелегальных мигрантов из Азии на границу с Литвой.

В конце июля Литва заявила, что строительство забора тормозится, так как в стране не хватает железной проволоки – армейские запасы израсходованы, а потому она ждет помощи из других стран. В Эстонии заявили, что готовы предоставить 100 км провода для страны.

Украина также поставит 100 км, или же 4 тыс. бухт цинковой проволоки ССР-С "Егоза-Кайман" диаметром 1100 мм с 7 скобами в каждой паре витков. Цена бухты – 7 254 грн. Компания-победитель тендера должна произвести весь закупленный провод до конца сентября. В цену не включена доставка – проволоку будет забирать ГСЧС из складов поставщика самостоятельно.

На официальном сайте производителя проволока такого вида стоит 10 680 грн за бухту, а при больших объемах заказа компания может сделать скидку до 15% или до 9000 грн за бухту.

"Кайман" является эксклюзивным производителем армированной ленты "Егоза" в Украине и является владельцем патента на способ ее производства.

Совладельцами "ИГ "Кайман" указаны жители Донецкой и Луганской Юрий Ткаченко, Ярослав Домбровский и Лариса Удовиченко.

Компания фигурирует в уголовном производстве о растрате служебного имущества филиала "Центр управления промышленностью" "Укрзализныци". В 2018 году филиал и "Кайман" заключили договор на обустройство ограждения структурного подразделения железнодорожной компании "Пенизевицкий карьер". Главный инженер подразделения и должностные лица "Кайман", по версии следствия, сознательно завысили стоимость выполненных работ. Во время проверки правоохранители обнаружили, что в договоре длина барьера "Егоза" была 700 метров, а по факту установлено лишь 479 метров. Также не совпадал ни один из установленных диаметров барьерного ограждения.

Как сообщалось, 12 августа Украина отправила в Литву более 38 тонн гуманитарного груза в рамках первого этапа помощи для усиления границ Литвы от нелегальных мигрантов. Как сообщала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в целом предусмотрено три этапа помощи.