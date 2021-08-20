"Днепрогаз" обследовал 1100 километров газовых сетей с начала года

За семь месяцев текущего года специалисты "Днепрогаза" провели комплексное приборное обследование (КПО) около 1100 км газопроводов Днепра и Днепровского района.

Как сообщает пресс-служба компании, в результате проведенных работ было выявлено 63 утечки природного газа на надземных и подземных газопроводах.

В целом в 2021 году АО "Днепрогаз" планирует обследовать более 1800 км газопроводов комплексным приборным методом. За семь месяцев работники службы КПО уже проверили около 1100 км газопроводов, что составляет 60% от запланированных показателей.

В ходе проведенных работ было выявлено почти 200 повреждений изоляционного покрытия подземных газопроводов, 14 утечек газа на подземных и 49 утечек на надземных сетях.

"Важно понимать, что даже несущественные повреждения газовых сетей не только приводят к потерям природного газа, но и могут повлечь возникновение аварийных ситуаций. Для своевременного обнаружения утечек газа специалисты предприятия оснащены лазерными детекторами метана, газоиндикаторами, трассоискателями, оборудованием для контроля состояния изолирующего покрытия газопроводов без разрытия грунта и другими современными приборами", – рассказал и.о. технического директора "Днепрогаза" Сергей Матиенко.

После комплексного обследования газовых сетей специалистами компании принимается решение о возможности дальнейшей эксплуатации газопроводов и включение их в план капитальных ремонтов и реконструкции объектов системы газоснабжения.

В компании уточнили, что общий объем финансирования мероприятий Плана развития газораспределительной системы АО "Днепрогаз" в 2021 году составляет 79 млн грн. Около 40% средств будет потрачено именно на техническое переоснащение газовых сетей Днепра и Днепровского района.

За эти средства планируется провести реконструкцию более 3 км газопроводов, заменить 32 газорегулирующих пункта, построить 3 новые станции катодной защиты газопроводов и реконструировать 28 существующих станций электро-химической защиты газопроводов.

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Напомним, АО "Днепрогаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории Днепра и Днепровского района.

Ежегодно АО "Днепрогаз" доставляет для 400 тыс своих клиентов около 800 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет около 5,5 тыс. км.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРС.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.