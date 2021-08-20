Tesla работает над созданием робота для замены рабочих

Компания Tesla Inc. планирует создать робота-гуманоида, который сможет выполнять однообразную работу вместо людей.

Об этом заявил глава компании Илон Маск в ходе Дня искусственного интеллекта Tesla, передает Интерфакс-Украина.

По словам Маска, уже в следующем году может быть готов прототип робота, который избавит людей от выполнения "опасных, монотонных и скучных" действий, например, от необходимости наклоняться, чтобы поднять что-либо, или ходить в магазин за продуктами.

"Фактически в будущем люди смогут выбирать, делать физическую работу или нет", - сказал Маск.

Робот Tesla Bot, рост которого составит порядка 173 см, а масса - 57 кг, сможет поднимать 68 кг веса. Он будет основан на тех же технологиях, которые Tesla использует в своих автомобилях.

Применение таких роботов может полностью изменить экономику, устранив проблемы с рабочей силой, считает Маск.

Представляя Tesla Bot, Маск вышел на сцену вместе с человеком, одетым роботом, пишет The Wall Street Journal. Маск часто использует какие-нибудь приемы, чтобы привлечь внимание к продуктам Tesla, однако далеко не всегда его планы и прогнозы сбываются.

Так, два года назад на одном из мероприятий он заявил, что к середине 2020 года более 1 млн автомобилей Tesla смогут работать без водителя, что создаст возможности для запуска роботакси. В 2021 году компания все еще не подошла к этой цели, хотя добилась некоторого прогресса за счет своего ПО.

"В целом автономное вождение является сложной задачей. Не ожидал, что это будет так сложно, однако трудности уже позади", - писал Маск в Twitter в прошлом месяце.

В ходе Дня искусственного интеллекта он также сообщил, что Tesla в течение года представит свой пикап Cybertruck. Кроме того, он заявил о прогрессе в создании компанией ее собственного чипа, предназначенного для обучения нейросетей, на которых основаны ее системы помощи водителю.

Маск отметил, что Tesla рассмотрит возможность продажи технологии конкурентам по лицензии.

Ранее сообщалось, что запуск производства электрического пикапа Cybertruck от компании Tesla официально отложили до 2022 года.