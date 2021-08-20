Инспекция ядерного регулирования выдала лицензию на эксплуатацию нового конфайнмента на ЧАЭС
Новини БізнесЦензор Енергетика
Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ) выдала ГСП "Чернобыльская АЭС" лицензию на право осуществления деятельности по переработке, хранению радиоактивных отходов в рамках эксплуатации комплекса конфайнмента и объекта "Укрытие".
Как сообщает пресс-служба Госинспекции, выдача лицензии призвана обеспечить текущую эксплуатацию комплекса с дельнейшим преобразованием объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.
"Это очень важное событие в жизни Чернобыльской АЭС. За время опытно-промышленной эксплуатации, персонал ГСП "Чернобыльская АЭС" получил образовательные необходимые навыки для безопасной эксплуатации всех систем и оборудования Нового безопасного конфаймента. Хочу заверить Госатомрегулирования и органы государственной власти, мы сможем сделать эту деятельность безопасной, и первым шагом будет демонтаж нестабильных конструкций", – прокомментировал руководитель ГСП "Чернобыльская АЭС" Валерий Сейда.
Согласно выданной лицензии, объект "Укрытие" следует квалифицировать как место поверхностного хранения неорганизованных радиоактивных отходов (временное хранилище неорганизованных радиоактивных отходов, которое находится в стадии стабилизации и реконструкции.
Объект "Укрытие" представляет собой часть промышленной площадки Чернобыльской АЭС вместе с совокупностью сооружений, сформированных из поврежденных конструкций бывшего 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, который потерял все функциональные свойства энергоблока, и достроенных после аварии 26 апреля 1986 года новых конструкций и систем, служащих для контроля и корректировки после аварийной ситуации, включая ослабление радиационных последствий аварии за счет перекрытия путей влияния источников ядерной и радиологической опасности через окружающую их среду на людей.
Как сообщалось, строительство первого пускового комплекса нового безопасного конфайнмента объекта "Укрытие" завершилось в 2019 году.
Сооружение конфайнмента осуществлялось в рамках международного проекту и за счет средств Чернобыльского фонда "Укрытие, вкладчиками которого были 45 стран мира, включая Европейскую комиссию и при участии Европейского банка реконструкции и развития. НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в 1,5 млрд евро.
Будь ласка, зачекайте...