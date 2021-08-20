Инспекция ядерного регулирования выдала лицензию на эксплуатацию нового конфайнмента на ЧАЭС

Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ) выдала ГСП "Чернобыльская АЭС" лицензию на право осуществления деятельности по переработке, хранению радиоактивных отходов в рамках эксплуатации комплекса конфайнмента и объекта "Укрытие".

Как сообщает пресс-служба Госинспекции, выдача лицензии призвана обеспечить текущую эксплуатацию комплекса с дельнейшим преобразованием объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

"Это очень важное событие в жизни Чернобыльской АЭС. За время опытно-промышленной эксплуатации, персонал ГСП "Чернобыльская АЭС" получил образовательные необходимые навыки для безопасной эксплуатации всех систем и оборудования Нового безопасного конфаймента. Хочу заверить Госатомрегулирования и органы государственной власти, мы сможем сделать эту деятельность безопасной, и первым шагом будет демонтаж нестабильных конструкций", – прокомментировал руководитель ГСП "Чернобыльская АЭС" Валерий Сейда.

Согласно выданной лицензии, объект "Укрытие" следует квалифицировать как место поверхностного хранения неорганизованных радиоактивных отходов (временное хранилище неорганизованных радиоактивных отходов, которое находится в стадии стабилизации и реконструкции.

Объект "Укрытие" представляет собой часть промышленной площадки Чернобыльской АЭС вместе с совокупностью сооружений, сформированных из поврежденных конструкций бывшего 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, который потерял все функциональные свойства энергоблока, и достроенных после аварии 26 апреля 1986 года новых конструкций и систем, служащих для контроля и корректировки после аварийной ситуации, включая ослабление радиационных последствий аварии за счет перекрытия путей влияния источников ядерной и радиологической опасности через окружающую их среду на людей.

Как сообщалось, строительство первого пускового комплекса нового безопасного конфайнмента объекта "Укрытие" завершилось в 2019 году.

Сооружение конфайнмента осуществлялось в рамках международного проекту и за счет средств Чернобыльского фонда "Укрытие, вкладчиками которого были 45 стран мира, включая Европейскую комиссию и при участии Европейского банка реконструкции и развития. НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в 1,5 млрд евро.