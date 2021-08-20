Потребительские настроения украинцев в июле ухудшились, – исследование

В июле Индекс потребительских настроений украинцев составил 71,3 пункта, что на 1,7 пункта ниже июньских показателей.

Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине".

Отмечается, что незначительное падение индикатора стало результатом ухудшения ожиданий изменений личного материального положения и ожидаемого развития экономики в ближайшие пять лет.

Так, индекс текущего положения (ИТП) вырос и составил 68,2, что на 0,2 пункта выше июньских результатов. В частности, индекс текущего личного материального положения составил 61,2, что на 0,2 выше, чем в июне, а индекс целесообразности больших покупок вырос на 0,2 и составил 75,2.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в июле составил 73,3, что на 2,9 ниже показателей июня. Динамика составляющих выглядит следующим образом: индекс ожидаемых изменений личного материального положения составил 75,3 (-4,1), индекс ожидаемого развития экономики в течение года – 65,9 (-0,9), индекс ожидаемого развития экономики страны в течение пяти лет –78,8 (-3,6).

В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 1,2 и составил 137,4. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,8 и составил 192.

Также улучшились ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев: индекс девальвационных ожиданий вырос на 11,4 и составил 139,4.

"Большинство составляющих индекса потребительских настроений в июле 2021. года являются стабильными и не изменились по сравнению с июнем. Однако наблюдается тенденция к уменьшению индекса ожиданий изменения личного материального положения, что может быть связано с ростом цен на газ" - комментируют аналитики Info Sapiens.