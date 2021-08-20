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На празднование юбилея Независимости потратят рекордную сумму за последние годы

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На празднование юбилея Независимости потратят рекордную сумму за последние годы

На подготовку к празднованию 30-летия Независимости Украины государственные структуры уже потратили 115 млн грн и в ближайшее время планируют подписать договоров на еще по меньшей мере на 80 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro по состоянию на 17 августа, сообщает мониторинговый портал DoZorro.

Как отмечается, в прошлые годы на празднование Дня Независимости тратили суммы в десятки раз меньше. К примеру, в 2020 году такие расходы составляли лишь 4 млн грн, а в 2019 году – 10 млн грн.

При этом сравнить нынешние расходы с затратами на предыдущей юбилей – 25-летие Независимости – невозможно, потому что тогда большинство закупок осуществили по бумажным тендерами. После запуска Prozorro ко Дню Независимости в 2016 года потратили только 870 тыс. грн.

Больше всего средств на официальные мероприятия потратили в Киевской области (в частности в самом Киеве) – 168 млн грн. На втором месте Днепропетровская область – 6,4 млн грн. Тройку лидеров замыкает Харьковская область с затратами 4,6 млн грн.

В частности, за съемку праздничного парада Вооруженных сил Украины 24 августа в Киеве и Одессе компания "Спецэкспотрейд" получит почти 20 млн грн. Кроме съемки фирма полностью организует театральное действо ДНК. Вероятно, речь идет о праздничном концерте, который состоится на НСК "Олимпийском". На аренду стадиона дополнительно потратят 5 млн грн.

Кроме того, ООО "ПКС" получило подряд почти на 19,5 млн грн на организацию торжественного концерта с участием президента и чиновников. Речь идет о концерте итальянского оперного певца Андреа Бочелли, который состоится 25 августа у Мариинского дворца.

Организация третьего концерта в рамках празднования Дня Независимости под названием "Ковчег" Украина ": десять веков украинской музыки", который состоится 22 августа на Михайловской площади, обойдется еще в 15 млн грн. Подряд на его организацию получило ООО "Медиатек ПР".

Также в столице проведут и несколько официальных мероприятий. 22 августа состоится вручение наград "Национальная легенда Украины", учрежденных президентом Владимиром Зеленским. На это мероприятие потратят 6,8 млн грн, в том числе основной подрядчик "Ивент агентство - "ЛМ Продакшн" обеспечит сами награды (за 1,6 млн грн), организацию мероприятия, включая минифильм (1,7 млн грн), а ДП "Гарант-Сервис" за почти 140 тыс. грн обеспечит кейтеринг.

Кроме того, 23 августа проведут Учредительный саммит "Крымской платформы", который состоится в КВЦ "Парковый". За его организацию киевский ФЛП Игорь Малахов получит 6,8 млн грн. Однако, кроме этого для мероприятия собираются заключить еще 31 договор на почти 10 млн грн: логистика, реклама, кейтеринг, транспортировки и многое другое.

Еще 4,6 млн грн потратят за коммуникационную кампанию для церемоний торжественного поднятия флагов Украины в разных регионах при участии Зеленского. Кроме этого, в Киеве снимут ролик о мероприятии за 1 млн грн.

В целом на видеоконтент, связанный с праздником, в этом году вообще потратили минимум 42 млн грн.

В том числе Мультимедийная платформа иновещания Украины заказала производство русскоязычного документального сериала о 30 лететии независимости Украины за 4 млн грн, а также документальный сериал о праздновании 30-летия Независимости за 9,8 млн грн.

Как сообщалось, 29 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешается закупка в обход тендеров работ по сооружению Большой кольцевой дороги вокруг Киева, а также по строительству инфраструктурных объектов на 5,3 млрд грн под видом подготовки к празднованию 30-й годовщины Независимости.

Кабинет министров уже внес в План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины расходы на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около 5,3 млрд грн, что позволит провести эти закупки без открытых тендеров. При этом сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн из общей сметы Плана мероприятий.

Джерело:  DoZorro
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Топ коментарі
+33
а похмеляться будем тарифами
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20.08.2021 21:01
+15
Два года назад все Зе-тыпилы на навоз исходили от воплей, что Порошенко тратит на парад пять миллионов.
Бесконечное нытье, что им эти пять миллионов "жисть спасут" и "от голодной смерти уберегут".
И где теперь все те "возмущенные граждане" - засунули свои языки себе же в анусы?
И самое противное, что эти Зе-тыпилы, реало и искренне НЕ ПОМНЯТ своего тогдашнего поведения.
Чёртовы гупии с мозгами размером с булавочную головку и памятью в пол дня.
😠
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21.08.2021 11:31
+14
честно говоря лучшеб инвалидам войны раздали
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20.08.2021 23:53
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а похмеляться будем тарифами
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20.08.2021 21:01 Відповісти
честно говоря лучшеб инвалидам войны раздали
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20.08.2021 23:53 Відповісти
а инвалидам добавили аж по 700 грн ---- на пять бутылок водки ---- чтобы веселей праздновалось
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21.08.2021 06:55 Відповісти
Молодці!Консолідація народу, дух перемоги, пасіонарність - здолають любі труднощі!! Собаки казяться і гавкають, а караван іде!
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24.08.2021 15:25 Відповісти
за пиксель из малярного скотча столько?
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21.08.2021 00:37 Відповісти
в рамках борьбы с антикоррупцией
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21.08.2021 00:55 Відповісти
вот так малята тихими шептунами можно просрать страну а потом разводить ничегонебравши
ми ручонками типа вот видите нет у нас денех на оборону...........
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21.08.2021 00:58 Відповісти
Пир во время чумы.

Чума в переносном смысле это: ВОЙНА , КОВИД..., увеличение коммунальных ...

подорожание продуктов питание, низкие пенсии и зарплаты в сфере ПРОИЗВОДСТВА , коррупция во всех на разных уровнях ...

Кроме возмущения этот пиар и показуха не вызывает!!!
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21.08.2021 05:02 Відповісти
таке видчуття . що зеленим абизянам залишилось недовго ---- крадуть падли як перед погибеллю ---- як гирко дивитись на таки витрати пенсионеру який отримуе 2700 --- 3500 ---- чи вони мать их розум втратили . чи його у них и не було
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21.08.2021 06:52 Відповісти
Є багато пенсій і по 2000 грн
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21.08.2021 10:14 Відповісти
у них де був розум, кіська виросла.
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21.08.2021 15:48 Відповісти
Муссоліні і Чаушеску на тому світі тихо ржуть: "Хе-хе, а нам ще легко обійшлося..."
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21.08.2021 17:34 Відповісти
2700-3500? Та полно и до 2000 получают.
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23.08.2021 10:41 Відповісти
Это те, совкодроченские инсталляции по пару миллионов стоимости?
А макеты автоматов газировки вообще по десятке?
😭
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21.08.2021 09:08 Відповісти
Ну так наекономили ж на пенсіонерах і дітях - є на що оплатити развлєкуху для карликів.
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21.08.2021 10:07 Відповісти
А шо, чесно наторгував - олії напродавав в 3 раза дорожче. На роялі ж пісюном багато не заробиш.
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21.08.2021 10:08 Відповісти
Два года назад все Зе-тыпилы на навоз исходили от воплей, что Порошенко тратит на парад пять миллионов.
Бесконечное нытье, что им эти пять миллионов "жисть спасут" и "от голодной смерти уберегут".
И где теперь все те "возмущенные граждане" - засунули свои языки себе же в анусы?
И самое противное, что эти Зе-тыпилы, реало и искренне НЕ ПОМНЯТ своего тогдашнего поведения.
Чёртовы гупии с мозгами размером с булавочную головку и памятью в пол дня.
😠
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21.08.2021 11:31 Відповісти
шо шо, а тратить бюджетные деньги на шоу, эти артисты любят и умеют...
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21.08.2021 12:05 Відповісти
Дірвались! Тут, вони як риба у воді. Цим вони все життя і заробляли. Шоу- це їх козир.
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21.08.2021 14:30 Відповісти
смотрит Байден на это лядство и думает, с кем **** я должен встречаться? зачем?
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21.08.2021 15:43 Відповісти
США и другие страны, кто даёт бабло нашему недоправительству на реформы, для армии и т. д. посмотрят на пиршество и подумают "так вот куда наши деньги ушли..."
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23.08.2021 14:40 Відповісти
Ну так це ж чучєло прийшло не без їх шаленої підтримки, вони ж, і їх грантові цуцики, на гівно сходили від корупції в Україні в 14-19, а зараз сидять та рти позакривали та накачують Вову баблом, щоб той не розвернувся у сторону Росії, бо цей може.
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24.08.2021 04:23 Відповісти
берем кредит, деребаним и празднуем. празднуем и деребаним. внуки за все расплатяться. или в рабство, нах.....
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21.08.2021 15:46 Відповісти
почему не 30 млн.?
чи эстафэта до грошей не маэ видношення....?! На празднование юбилея Независимости потратят рекордную сумму за последние годы - Цензор.НЕТ 5938 На празднование юбилея Независимости потратят рекордную сумму за последние годы - Цензор.НЕТ 9713
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21.08.2021 16:16 Відповісти
ну кто бы сомневался...
вот тратить рекордно у зелебобиков и преЗЕ получается отлично...
особенно на зрелища...(т.е. в нишо)
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21.08.2021 16:56 Відповісти
Пир во время чумы.
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21.08.2021 17:19 Відповісти
У богатой страны, богатые замашки. А ну а кули, деньги то девать некуда.
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21.08.2021 18:50 Відповісти
Я не буду приймати будь якої участі в святкуванні по сценарію корумпованих та прокацаплених жидобільшовиків, які просто "списують кошти", іншим словом "крадуть", і при цьому виставляють країну посміховиськом. Вони б особливо тішились коли б українці вареники почали з лопати їсти і кричати в алкогольному екстазі "Зєлєнській прєзідєнь міра"... Тьфу, склизька гидота... На празднование юбилея Независимости потратят рекордную сумму за последние годы - Цензор.НЕТ 120
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21.08.2021 19:37 Відповісти
У меня уже который день вопрос, когда ж наконец зебилов начнут кормить дерунами с лопат и устроят для них конкурс по метанию коровьих лепешек.

Потому что на самом деле ЗЕ тупо делает кальку со всего, что делает *****.
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23.08.2021 02:45 Відповісти
Велике кокаїництво
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21.08.2021 20:48 Відповісти
На подготовку к празднованию 30-летия Независимости Украины государственные структуры уже потратили 115 млн грн и в ближайшее время планируют подписать договоров на еще по меньшей мере на 80 млн грн. Источник: https://biz.censor.net/n3283844

А у ЗСУ є заборгованість по зарплатні ?
Радянська показуха На празднование юбилея Независимости потратят рекордную сумму за последние годы - Цензор.НЕТ 3826
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21.08.2021 23:35 Відповісти
Так "в последние годы" не было юбилейного тридцатилетия. На празднование юбилея Независимости потратят рекордную сумму за последние годы - Цензор.НЕТ 7827 Зато в прошлом году на военном параде сэкономили. Так и должно быть. Важная дата, важный праздник, важное событие. Очень жду этого дня.
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22.08.2021 00:51 Відповісти
здесь сидят "два крокодила" которые решили приколоться над коровой которая рыбу удочкой ловит..
--- давай спросим -ну что корова, поймала что нибудь? если скажет поймала будем говорить -нууу с такими рогами да не поймать, а если скажет нет - ответим - да разве с такими рогами поймаешь))
на что корова ответила - если бы такие мудаки как вы здесь воду не мутили может и поймала бы.
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22.08.2021 12:27 Відповісти
Все вкрадуть і оком не моргнуть зелені покидьки , бо для них украінці зі своїми проблемами не цікавлять !
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23.08.2021 10:19 Відповісти
Посадили бы топ-10 олигархов, вот это был бы подарок к Празднику. А так... только бабло распилят.
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23.08.2021 10:40 Відповісти
Клоуны зажигают. По-чёрному.
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23.08.2021 14:35 Відповісти
Грандіозний корпоратив, різношерстні аніматори, всілякі декорації - це тема нашого ***********. Це ж не за фіксований гонорар відпрацьовувати на вечірках у спонсорів, тут зелена шобла за бюджетні гроші розвернулася по повній, всі холуї отримають матеріальне "заохочення" до Дня Незалежності.
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23.08.2021 16:51 Відповісти
На празднование юбилея Независимости потратят рекордную сумму за последние годы - Цензор.НЕТ 9284
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23.08.2021 22:38 Відповісти
Денег в Украине колоссальное количество. На одни флагштоки тратилось от 6 до 8 млн. гривен. Кусок железа ценой в 300 тысяч долларов США! Это в книгу рекордов Гиннеса!
Только пенсионеры с пенсией в 1800-2000 грн. почему-то впроголодь живут.
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24.08.2021 13:33 Відповісти
Джамала на Крымской платформе спела песню. За три минуты получила 300 тысяч гривен или 11400 долларов США. При нищем населении бюджетные траты колоссальны. Будто при африканских царьках живём.
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24.08.2021 13:38 Відповісти
Молодці!Консолідація народу, дух перемоги, пасіонарність - здолають любі труднощі!! Собаки казяться і гавкають, а караван іде!
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24.08.2021 15:24 Відповісти
щось схоже на "велике крадівництво"
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24.08.2021 21:46 Відповісти
... потому денег в стране переизбыток...
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25.08.2021 03:58 Відповісти
Это называется:" Пир во время чумы"! Зелепни крадут всегда и везде, не брезгуют ничем.
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25.08.2021 10:50 Відповісти
 
 