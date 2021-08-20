Директора киевского "Центра организации дорожного движения" и подрядчика подозревают в присвоении 15 миллионов

Директору коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" сообщили о подозрени 15 миллионов и в служебной халатности, а директору подрядной организации в присвоении имущества на 15 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в течение 2019 года между КП и субъектом хозяйствования заключен ряд договоров подряда относительно строительства светофоров на территории города Киева на общую сумму 20,3 млн грн. Однако, подрядчиком работы выполнены не в полном объеме и по завышенной цене, а полученные от коммунального предприятия более 15 млн грн перечислены на счета юрлиц с признаками фиктивности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования проводятся неотложные следственные действия в помещении коммунального предприятия, офиса подрядной компании и по месту жительства лиц, причастных к уголовному нарушению.