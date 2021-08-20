"Энергоатом" объявил об открытии ЦХОЯТ без разрешения на ввод в эксплуатацию
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НАЭК "Энергоатом" провел церемонию торжественного открытия Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), хотя объект все еще не получил разрешения Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ) на ввод объекта в эксплуатацию.
Об этом сообщил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в ходе торжественного открытия ЦХОЯТ в Зоне отчуждения, передает Интерфакс-Украина.
"Все работы с нашей стороны завершены, заканчиваются технические процедуры на энергоблоках, также поучено разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), осталось получить разрешение ГИЯРУ. Его мы ожидаем в ближайшие дни", ‒ сказал Котин.
По его словам, в проект реализации ЦХОЯТ на данном этапе с начала строительства инвестировано около 6 млрд грн.
При этом Котин не видит каких-то рисков с введением в работу хранилища.
"Очень скоро мы начнем поставлять реальные контейнеры на ЦХОЯТ с ядерным топливом. Я не думаю, что у нас не получится по каким-то причинам это сделать", ‒ отметил он.
Глава НАЭК добавил, что первые контейнеры в ЦХОЯТ поступят к концу года.
"Это 100%, что мы не будем везти их в РФ", ‒ подчеркнул Котин.
Ранее министр энергетики Герман Галущенко анонсировал открытие ЦХОЯТ ориентировочно ко Дню Независимости Украины – 24 августа.
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Как сообщалось, Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ) в августа отмечала, что не может выдать "Энергоатому" отдельное разрешение на ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), указывая ряд невыполненных условий.
Кабинет министров 11 августа утвердил Государственную экономическую программу обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) отечественных атомных станций до 2025 года объемом ориентировочно 8,9 млрд грн, из которых собственные средства НАЭК "Энергоатом" – 7,5 млрд грн, кредитные средства, привлекаемые генкомпанией, – 1,38 млрд грн.
Средства привлекаются предприятием под государственные гарантии по кредитному договору от 27 декабря 2017 года с "Сентрал сторедж сейфти проджект траст" (США). Согласно документу, размер кредитования составляет до $250 млн со сроком возврата 20 лет, процентная ставка – 6,833% годовых. Погашение кредита осуществляется, начиная с четвертого года от даты выдачи (с мая 2021 года) ежеквартально ровными частями. Целевое использование кредитных средств, в частности, – финансирование затрат по проекту запуска ЦХОЯТ.
Сооружение ЦХОЯТ началось в ноябре 2017 года. Хранилище позволит "Энергоатому" значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое до 2021 года вывозилось на временное хранение в РФ. Услугами российских компаний по хранению ОЯТ с введением в эксплуатацию в 2001 году пристанционного хранилища ОЯТ сухого контейнерного типа не пользовалась лишь Запорожская АЭС (шесть энергоблоков ВВЭР-1000).
Будь ласка, зачекайте...
Это развал энергосистемы. Мощности надо рассредотачивать и переходить на возобновляемые и малые
Какие возобновляеміе? СЄС ? Спасибо нажрались до упаду "дИшевого" по 4,6 для юрлиц + РАБ тариф.