Фонд гарантирования выставит на продажу 4-этажный дом "Мисто Банка" за 28 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц повторно выставит на продажу 4-этажный жилой дом 2012 года постройки, принадлежащий ликвидируемому АО "Мисто Банк".

Как сообщает пресс-служба Фонда, тоги состоятся 25 августа в системе Prozorro.Продажи.

Отмечается, что здание расположено в Голосеевском районе столицы по адресу на ул. Феодосийская, 2а. Актив был построен на собственном земельном участке площадью 0,1 га.

Общая площадь дома составляет 2,6 тыс. кв. м, жилая – 940 кв. м. Объект находится в состоянии "после строителей". Рядом – развитая инфраструктура и транспортная развязка. К станции метро "Демеевская" можно пройти 15 минут пешком.

"Недвижимость может стать удачной инвестицией для покупателей, которые ищут частный дом или помещение для ведения собственного бизнеса. Здание подойдет для многоквартирного клубного дома, представительства компании, гостиницы, клиники, посольства, спортклуба и так далее", – говорится в сообщении.

Начальная цена лота – 28 млн грн. Торги состоятся по английской модели аукциона.

Средства, полученные от продажи этих активов, Фонд гарантирования направит на расчет с кредиторами "Мисто Банка".

Как сообщалось, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".

Напомним, НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным Фонда гарантирования, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составят около 302 млн грн.

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.