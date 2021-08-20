"Эпицентр" Герег не понес никакого наказания за нарушение карантина благодаря судам и полиции, – АМКУ
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Сети гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия" добились отмены всех протоколов о нарушении карантинных норм в судах, в том числе из-за допущенных нарушений при их составлении.
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета (АМКУ), комментируя результаты проведенного исследования относительно соблюдения ООО "Эпицентр К", ЧАО "Новая Линия" и ООО "Леруа Мерлен Украина" законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, начатого из-за сообщений о нарушении этими сетями карантинных ограничений в 2020 году.
Согласно сообщению, по состоянию на 31 мая 2021 года не было обнаружено ни одного действующего решения суда о привлечении к ответственности ООО "Эпицентр К", ЗАО "Новая Линия" или ООО "Леруа Мерлен Украина" или их должностных лиц (руководителей и владельцев) по админнарушению предусмотренному статьей 443 КУоАП (нарушение правил карантина).
"Поскольку ни один вышеупомянутый протокол о нарушении карантинных норм указанными сетями не устоял в суде, то Комитет не получил законных оснований для начала рассмотрения дел о привлечении субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение конкурентного законодательства", – пояснили в АМКУ.
По информации Комитета, причинами закрытия судами этих дел, в частности, было ненадлежащее составление протоколов (на неуполномоченных лиц, отсутствие надлежащей фиксации факта совершения правонарушения, не указано какую именно норму и какого нормативно-правового акта было нарушено и т.д.) и малозначительности совершенного правонарушения, что карается исключительно устным замечанием.
Таким образом, у АМКУ не проводил расследования о нарушениях конкуренции в деятельности указанных сетей, поскольку основанием для его проведения должно стать вступившее в силу решение суда о наличии нарушений, вынесенное на основе вышеупомянутых протоколов.
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Как сообщалось, в начале апреля 2020 года Кабинет министров внес очередные изменения в постановление о введении карантинных ограничений. При этом сначала Кабмин также сообщил о возобновлении работы заведений по продаже строительных материалов, однако при подготовке постановления к публикации этот пункт из него исчез. Впрочем, крупнейшая сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" не прекращала работу.
Премьер-министр Денис Шмыгаль тогда заявлял, что продажа строительных материалов в гипермаркетах сети "Эпицентр" нарушает карантинные ограничения. Глава правительства призвал министра МВД Арсена Авакова наказать нарушителей и доложить о ситуации "с Эпицентрами".
В свою очередь Аваков сказал о составленных протоколах о нарушениях карантинных ограничения в отношении 162 строительных гипермаркетов, в том числе 29 протоколов составлены в отношении сети "Эпицентр".
Однако в августе 2021 года стало известно, что Антимонопольный комитет по итогам проведенного исследования не обнаружил оснований для открытия дела в отношении сетей гипермаркетов "Эпицентр", "Новая линия" и "Леруа Мерлен" за нарушение карантинных ограничений весной 2020 года, поскольку ни один из протоколов, составленных в отношении "Эпицентра" за нарушение карантинных норм, так и не был подтвержден в суде.
По данным Единого госреестра на ноябрь 2019 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).
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А що там в тому епіцентрі можна було підхопити?...
В інших випадках суди не знаходили складу злочину або чітко вказували, що Кабмін не має повноважень встановлювати карантинні обмеження для усіх людей (а може тільки для органів, які відносяться до виконавчої влади).